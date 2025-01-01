Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Виртуозы Москвы. Новогодний концерт
Билеты от 1150₽
Киноафиша Виртуозы Москвы. Новогодний концерт

Виртуозы Москвы. Новогодний концерт

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 1150₽

О концерте

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» в Доме музыки

В Московском международном Доме музыки состоится выступление Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством знаменитого дирижёра и скрипача Владимира Спивакова. Этот оркестр, основанный в 1979 году, завоевал мировое признание благодаря высокому уровню мастерства исполнителей и активной концертной деятельности за пределами России.

Выдающийся дирижёр и его достижения

Владимир Спиваков — народный артист СССР и лауреат многих престижных конкурсов. Его карьера охватывает не только исполнение классической музыки, но и работу с ведущими оркестрами мира. Участие Спивакова в концерте придаст программе особую значимость.

Концертная программа

В программе концерта представлены произведения классической музыки, которые создадут праздничную атмосферу для зрителей. Это отличная возможность насладиться шедеврами академического репертуара в исполнении одного из лучших камерных оркестров страны.

Не пропустите шанс увидеть выступление, которое обещает стать настоящим событием для любителей музыки.

В ролях
Владимир Спиваков

Купить билет на концерт Виртуозы Москвы. Новогодний концерт

Помощь с билетами
Декабрь
27 декабря суббота
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1150 ₽

В ближайшие дни

Igonin
18+
Поп
Igonin
19 сентября в 21:00 Petter
от 3500 ₽
French Montana
16+
Хип-хоп
French Montana
23 апреля в 19:00 VK Stadium
от 5000 ₽
ЛСП
16+
Хип-хоп
ЛСП
28 марта в 20:00 ЦСКА Арена
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше