Виртуозы Москвы. Ночной новогодний концерт
Киноафиша Виртуозы Москвы. Ночной новогодний концерт

Виртуозы Москвы. Ночной новогодний концерт

12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+
О концерте

Ночной новогодний концерт «Виртуозов Москвы»

В Доме музыки состоится волшебный новогодний концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Программа включает музыкально-поэтическую композицию на музыку П. Чайковского и стихи русских поэтов. Художественный руководитель оркестра — Владимир Спиваков, а автор сценария — Светлана Симонова.

Музыка и поэзия

Концерт ждет зрителей без дирижера и покажет, как бессмертная музыка Чайковского может быть искусно сочетана с великолепием русской поэзии. Записи популярного актера Юрия Анпилогова, известного по роли в спектакле «Добрый человек из Сезуана», дополнят музыкальное действо.

Шедевры Чайковского

Особое внимание будет уделено произведению «Времена года», которое по праву считают двенадцатью маленькими шедеврами. Эти мелодии знакомы каждому с детства и, как отмечают критики, являются настоящим дневником композитора. В них запечатлены не только удивительные картины природы и деревенской жизни, но и целый спектр чувств и состояний.

Культурный вечер

Этот концерт станет отличным выбором для любителей классической музыки и поэзии, а также для всех, кто хочет провести новогодний вечер с культурной программой. Не упустите возможность насладиться искусством «Виртуозов Москвы» в эту предновогоднюю ночь!

Декабрь
28 декабря воскресенье
22:30
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

