Виртуозы Москвы. Моцарт. Концерты для скрипки №3 и №4

Уникальное музыкальное событие от оркестра «Виртуозы Москвы»

Дом музыки приглашает вас на незабываемый концерт оркестра «Виртуозы Москвы» и его солистов. В программе — скрипичные концерты №3 и №4 Моцарта, а также произведения Альфреда Шнитке и Игоря Стравинского в стиле барокко. Скрипачи Рипсимэ Айрапетянц и Денис Шульгин исполнят эти шедевры под руководством Вячеслава Ларина.

Волшебство музыки Моцарта

Скрипичные концерты Моцарта, которые будут звучать на концерте, изобилуют мелодическим богатством. Вы сможете насладиться утонченным исполнением произведений, известных своей легкостью и блеском. Концерты прозвучат в неожиданной компании с музыкальными творениями XX века, написанными в стилистике барокко.

Моцарт как виртуоз

Моцарт — не только величайший клавирист, но и выдающийся скрипач. Его пять скрипичных концертов были написаны в 19 лет за один год. Первое выступление композитора с инструментом состоялось, когда ему было всего шесть лет, и уже в четырнадцать он стал концертмейстером в капелле Зальцбурга.

Третий и Четвертый концерты Моцарта являются настоящими жемчужинами скрипичного искусства, благодаря своей мелодической изобретательности и выразительности.

Инновации Шнитке и Стравинского

Сюита Альфреда Шнитке, созданная в 1972 году, относится к жанру «инструментального театра». Она соединяет различные пьесы в единую композицию, стилизованную под музыку барокко. Балет Игоря Стравинского «Пульчинелла» (1920) основан на старинных манускриптах композитора Дж. Перголези и расширяет рамки классического восприятия музыки.

На концерте «Виртуозов Москвы» прозвучат эти захватывающие произведения в исполнении талантливых солистов, лауреатов международных конкурсов, под управлением главного дирижера Заслуженного коллектива Республики Беларусь Вячеслава Ларина.