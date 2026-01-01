Виртуозы Москвы. Моцарт. Концерты для скрипки №3 и №4

Дом музыки приглашает вас на незабываемый концерт оркестра «Виртуозы Москвы» и его солистов. В программе — скрипичные концерты №3 и №4 Моцарта, а также произведения Альфреда Шнитке и Игоря Стравинского в стиле барокко. Скрипачи Рипсимэ Айрапетянц и Денис Шульгин исполнят эти шедевры под руководством Вячеслава Ларина.
Скрипичные концерты Моцарта, которые будут звучать на концерте, изобилуют мелодическим богатством. Вы сможете насладиться утонченным исполнением произведений, известных своей легкостью и блеском. Концерты прозвучат в неожиданной компании с музыкальными творениями XX века, написанными в стилистике барокко.
Моцарт — не только величайший клавирист, но и выдающийся скрипач. Его пять скрипичных концертов были написаны в 19 лет за один год. Первое выступление композитора с инструментом состоялось, когда ему было всего шесть лет, и уже в четырнадцать он стал концертмейстером в капелле Зальцбурга.
Третий и Четвертый концерты Моцарта являются настоящими жемчужинами скрипичного искусства, благодаря своей мелодической изобретательности и выразительности.
Сюита Альфреда Шнитке, созданная в 1972 году, относится к жанру «инструментального театра». Она соединяет различные пьесы в единую композицию, стилизованную под музыку барокко. Балет Игоря Стравинского «Пульчинелла» (1920) основан на старинных манускриптах композитора Дж. Перголези и расширяет рамки классического восприятия музыки.
На концерте «Виртуозов Москвы» прозвучат эти захватывающие произведения в исполнении талантливых солистов, лауреатов международных конкурсов, под управлением главного дирижера Заслуженного коллектива Республики Беларусь Вячеслава Ларина.