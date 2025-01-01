Виртуозы Москвы. Ахматова и Маяковский: встреча, которой не было

Литературно-музыкальный вечер «Ахматова и Маяковский: встреча, которой не было»

Зрители приглашаются на уникальный литературно-музыкальный вечер, где в центре внимания окажутся два величайших поэта России — Анна Ахматова и Владимир Маяковский. Это событие пройдет в компании Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова, а также актёров Юлии Авшаровой и Юрия Анпилогова.

Программа вечера

В программе вечера звучат известные произведения русской классической музыки и стихи Ахматовой и Маяковского. В ходе мероприятия зрители смогут ощутить и понять, как различаются творческие подходы этих двух гениев. Основой инсценировки послужила статья Корнея Чуковского «Ахматова и Маяковский», в которой он отмечает: «Пусть Ахматова, изображая любовь, описывает лёгкие прикосновения руки и чуть заметные движения губ, — Маяковскому нужно стоглазое зарево, стоверстный пожар».

Оркестр «Виртуозы Москвы»

Оркестр «Виртуозы Москвы» был основан в 1979 году Владимиром Спиваковым, который объединил лучших музыкантов российской столицы. Как отмечается в книге Соломона Волкова «Диалоги с Владимиром Спиваковым», «Аура этого созвездия ярких дарований была уникальной». На сегодняшний день «Виртуозы Москвы» остаются единственным российским оркестром, имеющим записи под знаменитыми лейблами BMG Classics и RCA Red Seal.

Дирижёр и исполнители

В этот вечер за дирижёрским пультом будет находиться Джереми Уолкер, выпускник Лондонского Королевского колледжа и Московской государственной консерватории им. Чайковского. С декабря 2021 года он является участником стажерской группы дирижёров оркестра «Виртуозы Москвы».

Юлия Авшарова — заслуженная артистка России, актриса «Театра на Покровке», а также доцент кафедры актерского мастерства Театрального института им. Щукина и Российской государственной специализированной академии искусств. Юрий Анпилогов — актёр театра «Модерн», обладатель театральной премии «Московского Комсомольца» за роль Петра в спектакле «Петр I».

Музыкальный материал

Подбором музыкального материала для композиции занимался концертмейстер оркестра, заслуженный артист России Алексей Лундин. Это мероприятие обещает стать незабываемым и погрузить зрителей в атмосферу творчества двух великих мастеров слова.