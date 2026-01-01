Виртуозный орган при свечах
Виртуозный орган при свечах

6+

О концерте

Виртуозный орган при свечах в Храме Святого Станислава

В программе Полины Курдюковой зрители смогут насладиться уникальным концертом, в котором пересекутся страны и эпохи. Этот вечер станет настоящим праздником для любителей органной музыки, представляя во всей красе безграничные возможности короля инструментов.

Музыкальные шедевры от Баха до Мессиана

Концерт откроет легендарная Токката ре минор Иоганна Себастьяна Баха, а также прозвучит одна из самых популярных хоральных обработок этого великого композитора. Хоральная прелюдия фа минор из «Органной книжечки» достигла особой популярности в СССР благодаря фильму Андрея Тарковского «Солярис», где ее в обработке Эдуарда Артемьева можно услышать в качестве лейтематива.

Токката — это виртуозный и блестящий жанр, которому композиторы обращаются на протяжении веков. На концерте также будет представлена Токката Георгия Мушеля, выпускника Московской консерватории, которая сочетает элементы узбекского фольклора.

Звучание органа в контексте истории

Во Франции король инструментов достиг своего расцвета в эру симфонического органа, созданного гениальным органостроителем Аристидом Кавайе-Коль. Многие французские композиторы обратились к этому инструменту. Особое внимание стоит уделить Прелюдии, фуге и вариациям си минор Сезара Франка, которые признаны шедевром романтической органной музыки.

Также прозвучит фрагмент из Органной симфонии № 1 Луи Вьерна, продолжателя традиций Сезара Франка и Шарля-Мари Видора. Его творчество олицетворяет множество стилей, которые объединяют классическую и современную музыку.

Произведения для вечернего звучания

Оливье Мессиан станет завершающим аккордом программы. Цикл медитаций «Рождество Господне» демонстрирует уникальный музыкальный язык, в котором автор гармонично сочетает христианскую традицию с современными реалиями.

Программа концерта

  • Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) - Токката ре минор BWV 565
  • Валерий Кикта (1941*) - Мадригал из цикла «Органные фрески»
  • Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) - Токката фа мажор BWV 540
  • Георгий Мушель (1909-1989) - Токката для органа до мажор
  • Олег Янченко (1939-2002) - Медитация для органа
  • Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) - Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir BWV 639
  • Оливье Мессиан (1908-1992) - Медитация Les mages из цикла La Nativité du Seigneur
  • Сезар Франк - Прелюдия, фуга и вариация си минор op. 18
  • Луи Вьерн (1870-1937) - Симфония для органа № 1 ре минор op. 14: Прелюдия и финал

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Полина Курдюкова (орган). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

10 апреля пятница
19:30
Римско-католический храм Святого Станислава Санкт-Петербург, Союза Печатников, 22
от 1000 ₽

