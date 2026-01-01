Виртуозный орган при свечах

В программе Полины Курдюковой зрители смогут насладиться уникальным концертом, в котором пересекутся страны и эпохи. Этот вечер станет настоящим праздником для любителей органной музыки, представляя во всей красе безграничные возможности короля инструментов.
Концерт откроет легендарная Токката ре минор Иоганна Себастьяна Баха, а также прозвучит одна из самых популярных хоральных обработок этого великого композитора. Хоральная прелюдия фа минор из «Органной книжечки» достигла особой популярности в СССР благодаря фильму Андрея Тарковского «Солярис», где ее в обработке Эдуарда Артемьева можно услышать в качестве лейтематива.
Токката — это виртуозный и блестящий жанр, которому композиторы обращаются на протяжении веков. На концерте также будет представлена Токката Георгия Мушеля, выпускника Московской консерватории, которая сочетает элементы узбекского фольклора.
Во Франции король инструментов достиг своего расцвета в эру симфонического органа, созданного гениальным органостроителем Аристидом Кавайе-Коль. Многие французские композиторы обратились к этому инструменту. Особое внимание стоит уделить Прелюдии, фуге и вариациям си минор Сезара Франка, которые признаны шедевром романтической органной музыки.
Также прозвучит фрагмент из Органной симфонии № 1 Луи Вьерна, продолжателя традиций Сезара Франка и Шарля-Мари Видора. Его творчество олицетворяет множество стилей, которые объединяют классическую и современную музыку.
Оливье Мессиан станет завершающим аккордом программы. Цикл медитаций «Рождество Господне» демонстрирует уникальный музыкальный язык, в котором автор гармонично сочетает христианскую традицию с современными реалиями.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Полина Курдюкова (орган). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.