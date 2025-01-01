Виртуозный орган при свечах. Органный гала-концерт

Приглашаем вас на роскошный гала-концерт молодых исполнителей, в котором примет участие выдающийся органист современности, маэстро Даниэль Зарецкий. В программе прозвучит весь необъятный спектр возможностей короля инструментов в "симфонической" звуковой лавине. Вы сможете ощутить всю палитру человеческих переживаний – от тихой меланхолии до всепоглощающего восторга.
В концерте будут представлены произведения композиторов из двух стран - Германии и Франции. Каждая нота будет отсылать нас к эпохе, когда чувства преобладали над разумом.
Феликс Мендельсон-Бартольди — выдающийся композитор и музыкальный просветитель, основавший Лейпцигскую консерваторию. Его творчество возродило забытое творчество великого Иоганна Себастьяна Баха и произвело переворот в жанре органной сонаты.
Йозеф Габриэль Райнбергер, мастер контрапункта, создал множество органных шедевров, продолжая традиции Мендельсона. Иоганнес Брамс обратился к органу как к жанру лишь в начале и конце творческого пути, создав прелюдии и фуги, а также циклы хоральных прелюдий.
Макс Регер, легендарный композитор, возродил орган в XIX веке, став его ведущим автором после Баха.
Сезар Франк, основатель романтической органной школы, блестяще исполнял свои композиции в Парижской базилике Святой Клотильды. Луи Вьерн, ученик Франка, снискал славу превосходного органиста, а Марсель Дюпре стал известным благодаря своим концертам с исполнением всех органных сочинений Баха наизусть.
Русским гостем вечера станет композитор и музыковед Христофор Кушнарев, основатель Ленинградской полифонической школы.
Концерт пройдет на одном из уникальных органов семейства Walcker 1910 года, который поразит вас своим звучанием в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Этот орган прекрасно передает как барочную, так и романтическую музыку.
Храм Матери Божией Лурдской, проектированный Леонтием Бенуа, — совершенно особое место в Петербурге. Его архитектура и уникальный полукруглый силуэт прямо перенесут вас в атмосферу южной Франции.
Заслуженный артист РФ Даниэль Зарецкий и лауреаты международных конкурсов: Ирина Крюкова, Полина Пантелеева, Валерия Пименова, Майя Мокрецова, Полина Курдюкова, Елизавета Иванова, Елизавета Козлова, Мария Коронова, Андрей Долгов — орган.
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.