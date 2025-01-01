Меню
Виртуозный орган при свечах. Органный гала-концерт
Виртуозный орган при свечах. Органный гала-концерт

6+
Возраст 6+

О концерте

Гала-концерт "Виртуозный орган при свечах"

Приглашаем вас на роскошный гала-концерт молодых исполнителей, в котором примет участие выдающийся органист современности, маэстро Даниэль Зарецкий. В программе прозвучит весь необъятный спектр возможностей короля инструментов в "симфонической" звуковой лавине. Вы сможете ощутить всю палитру человеческих переживаний – от тихой меланхолии до всепоглощающего восторга.

Эпоха романтизма и шедевры органной музыки

В концерте будут представлены произведения композиторов из двух стран - Германии и Франции. Каждая нота будет отсылать нас к эпохе, когда чувства преобладали над разумом.

Германия в органной музыке

Феликс Мендельсон-Бартольди — выдающийся композитор и музыкальный просветитель, основавший Лейпцигскую консерваторию. Его творчество возродило забытое творчество великого Иоганна Себастьяна Баха и произвело переворот в жанре органной сонаты.

Йозеф Габриэль Райнбергер, мастер контрапункта, создал множество органных шедевров, продолжая традиции Мендельсона. Иоганнес Брамс обратился к органу как к жанру лишь в начале и конце творческого пути, создав прелюдии и фуги, а также циклы хоральных прелюдий.

Макс Регер, легендарный композитор, возродил орган в XIX веке, став его ведущим автором после Баха.

Франция и её органные традиции

Сезар Франк, основатель романтической органной школы, блестяще исполнял свои композиции в Парижской базилике Святой Клотильды. Луи Вьерн, ученик Франка, снискал славу превосходного органиста, а Марсель Дюпре стал известным благодаря своим концертам с исполнением всех органных сочинений Баха наизусть.

Русским гостем вечера станет композитор и музыковед Христофор Кушнарев, основатель Ленинградской полифонической школы.

Уникальный орган и его звучание

Концерт пройдет на одном из уникальных органов семейства Walcker 1910 года, который поразит вас своим звучанием в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Этот орган прекрасно передает как барочную, так и романтическую музыку.

Храм Матери Божией Лурдской, проектированный Леонтием Бенуа, — совершенно особое место в Петербурге. Его архитектура и уникальный полукруглый силуэт прямо перенесут вас в атмосферу южной Франции.

Программа концерта

  • Феликс Мендельсон (1809–1847) - Соната для органа № 3 ля мажор оp. 65: I
  • Макс Регер (1873–1916) - Benedictus и Токката ре минор op. 59
  • Иоганнес Брамс (1833–1897) - Прелюдия и фуга ля минор WoO 9
  • Луи Вьерн (1870–1937) - Колокола Хинкли из цикла "24 пьесы-фантазии" op. 55 № 6
  • Йозеф Габриэль фон Райнбергер (1839–1901) - Соната № 4 ля минор ор. 98: I часть
  • Сезар Франк (1822–1890) - Фантазия ля мажор FWV 35
  • Морис Дюрюфле (1902–1986) - Токката из Сюиты оp. 5
  • Луи Вьерн (1870–1937) - Вестминстерские колокола
  • Христофор Кушнарёв (1890–1960) - Пассакалья фа-диез минор
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Хоральная фантазия из Органной мессы Wir glauben BWV 680

Исполнители

Заслуженный артист РФ Даниэль Зарецкий и лауреаты международных конкурсов: Ирина Крюкова, Полина Пантелеева, Валерия Пименова, Майя Мокрецова, Полина Курдюкова, Елизавета Иванова, Елизавета Козлова, Мария Коронова, Андрей Долгов — орган.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

