Виртуозный орган. Майя Мокрецова (Санкт-Петербург)
12+
О концерте

Виртуозный орган в Сочи

Зал органной и камерной музыки Сочи приглашает на концерт органной музыки, где выступит талантливая Майя Мокрецова из Санкт-Петербурга. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, она подарит зрителям незабываемые ощущения от виртуозного исполнения произведений для органа.

Майя Мокрецова известна своим мастерством и глубоким пониманием музыкальных традиций. На концерте зрители смогут услышать как классические, так и современные композиции, что делает мероприятие интересным как для искушенных ценителей искусства, так и для тех, кто только начинает знакомство с органной музыкой.

Не упустите возможность насладиться уникальной атмосферой концерта и окунуться в мир великолепия органной музыки!

Июнь
7 июня воскресенье
17:00
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32

