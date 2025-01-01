Виртуозное барокко: шедевры Баха

Фейерверк виртуозности от Collegium Musicum

Приглашаем вас на незабываемый концерт ансамбля солистов Collegium Musicum, который обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки. В программе — блестящие инструментальные концерты И. С. Баха и органные шедевры немецкого мастера.

Звучание классики

На сцене выступят выдающиеся музыканты: Татьяна Чулочникова (скрипка), Филипп Нодель (гобой), Ульяна Живицкая (флейта), Ульяна Ловчикова (клавесин) и лауреат международных конкурсов Мария Лесовиченко (орган). Каждый из исполнителей привнесет свою индивидуальность в звучание произведений великого барокко.

Программа концерта

В программе концерта вы услышите:

Инструментальные концерты И. С. Баха

Органные произведения немецких композиторов

Бах — это всегда непревзойденная гармония и мелодия, а звучание органа добавит особую атмосферу. Не упустите возможность насладиться virtuozной игрой талантливых солистов!

Интересные факты

И. С. Бах считается одним из величайших композиторов в истории музыки. Его произведения до сих пор вдохновляют музыкантов и композиторов по всему миру. А орган, на котором будет исполняться музыка, является уникальным инструментом с богатой историей, который сам по себе является произведением искусства.

Приходите на концерт и погрузитесь в мир прекрасной музыки!