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Виртуозное барокко: шедевры Баха
Билеты от 800₽
Киноафиша Виртуозное барокко: шедевры Баха

Виртуозное барокко: шедевры Баха

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Фейерверк виртуозности от Collegium Musicum

Приглашаем вас на незабываемый концерт ансамбля солистов Collegium Musicum, который обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки. В программе — блестящие инструментальные концерты И. С. Баха и органные шедевры немецкого мастера.

Звучание классики

На сцене выступят выдающиеся музыканты: Татьяна Чулочникова (скрипка), Филипп Нодель (гобой), Ульяна Живицкая (флейта), Ульяна Ловчикова (клавесин) и лауреат международных конкурсов Мария Лесовиченко (орган). Каждый из исполнителей привнесет свою индивидуальность в звучание произведений великого барокко.

Программа концерта

В программе концерта вы услышите:

  • Инструментальные концерты И. С. Баха
  • Органные произведения немецких композиторов

Бах — это всегда непревзойденная гармония и мелодия, а звучание органа добавит особую атмосферу. Не упустите возможность насладиться virtuozной игрой талантливых солистов!

Интересные факты

И. С. Бах считается одним из величайших композиторов в истории музыки. Его произведения до сих пор вдохновляют музыкантов и композиторов по всему миру. А орган, на котором будет исполняться музыка, является уникальным инструментом с богатой историей, который сам по себе является произведением искусства.

Приходите на концерт и погрузитесь в мир прекрасной музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
19:00 от 800 ₽

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