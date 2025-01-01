Виртуоз ХХI века. Сольный концерт Антона Самсонова

Сольная программа Антона Самсонова: Великолепие классики

Сольная программа молодого таланта, пианиста Антона Самсонова, обещает стать настоящим праздником музыки. На этом концерте зрители смогут погрузиться в мир бессмертных произведений величайших композиторов, чьи имена навсегда останутся в памяти поклонников классической музыки: Вольфганга Амадея Моцарта, Фредерика Шопена и Ференца Листа.

Моцарт: Легкость и грация

В основе программы лежит творчество Моцарта. Слушатели смогут насладиться его Сонатой ля мажор KV 331, в которой ярко проявляются легкость и виртуозность, характерные для стиля композитора. Музыка Моцарта наполняет зал чистотой и гармонией, создавая атмосферу вдохновения.

Шопен: Романтические переживания

Следующий этап программы — романтические произведения Шопена. Звуки его Баркаролы и Баллады № 4 погрузят зрителей в мир глубоких эмоциональных переживаний, полных нежности и тоски. Эти сочинения заставят сердца зрителей биться быстрее, оставляя незабываемые впечатления.

Лист: Кульминация вечера

Завершает концерт виртуозное произведение Ференца Листа — «Испанская рапсодия». Эта работа продемонстрирует мастерство и артистизм Антона Самсонова, а мощная и драматическая музыка Листа станет яркой кульминацией вечера.

О исполнителе

Антон Самсонов, родившийся в 2001 году в Санкт-Петербурге, является лауреатом нескольких международных конкурсов. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова под руководством профессора Александра Сандлера и параллельно занимался композицией у Сергея Слонимского.

Среди его достижений — I премия Санкт-Петербургского открытого конкурса юных пианистов и Гранд-при международных конкурсов в Норвегии и Вене. Антон активно выступает в различных концертных залах России и Европы.

Краткая информация о концерте