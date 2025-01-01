Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Виртуоз ХХI века. Сольный концерт Антона Самсонова
Киноафиша Виртуоз ХХI века. Сольный концерт Антона Самсонова

Виртуоз ХХI века. Сольный концерт Антона Самсонова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сольная программа Антона Самсонова: Великолепие классики

Сольная программа молодого таланта, пианиста Антона Самсонова, обещает стать настоящим праздником музыки. На этом концерте зрители смогут погрузиться в мир бессмертных произведений величайших композиторов, чьи имена навсегда останутся в памяти поклонников классической музыки: Вольфганга Амадея Моцарта, Фредерика Шопена и Ференца Листа.

Моцарт: Легкость и грация

В основе программы лежит творчество Моцарта. Слушатели смогут насладиться его Сонатой ля мажор KV 331, в которой ярко проявляются легкость и виртуозность, характерные для стиля композитора. Музыка Моцарта наполняет зал чистотой и гармонией, создавая атмосферу вдохновения.

Шопен: Романтические переживания

Следующий этап программы — романтические произведения Шопена. Звуки его Баркаролы и Баллады № 4 погрузят зрителей в мир глубоких эмоциональных переживаний, полных нежности и тоски. Эти сочинения заставят сердца зрителей биться быстрее, оставляя незабываемые впечатления.

Лист: Кульминация вечера

Завершает концерт виртуозное произведение Ференца Листа — «Испанская рапсодия». Эта работа продемонстрирует мастерство и артистизм Антона Самсонова, а мощная и драматическая музыка Листа станет яркой кульминацией вечера.

О исполнителе

Антон Самсонов, родившийся в 2001 году в Санкт-Петербурге, является лауреатом нескольких международных конкурсов. Он окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова под руководством профессора Александра Сандлера и параллельно занимался композицией у Сергея Слонимского.

Среди его достижений — I премия Санкт-Петербургского открытого конкурса юных пианистов и Гранд-при международных конкурсов в Норвегии и Вене. Антон активно выступает в различных концертных залах России и Европы.

Краткая информация о концерте

  • Продолжительность: 1,5 часа без антракта
  • Рекомендовано: для зрителей старше 6 лет

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Концертный зал духовой академии Воронцова Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 1/44
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
17 сентября в 19:00 Суарэ
от 900 ₽
Симфоническое шоу «Легендарные Rock-Хиты»
6+
Рок Классическая музыка
Симфоническое шоу «Легендарные Rock-Хиты»
10 октября в 20:00 Клуб «А2»
от 2500 ₽
Концерт с экскурсией по Александро-Невской Лавре «Шедевры популярной классики»
6+
Классическая музыка
Концерт с экскурсией по Александро-Невской Лавре «Шедевры популярной классики»
28 сентября в 14:30 Святодуховский центр Александро-Невской лавры
от 1700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше