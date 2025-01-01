Virtuoso brillante

Входит в Абонемент 2 Моцарт Симфонический оркестр Программа Моцарт. Соната № 11 ля мажор, KV 331 Моцарт. Фантазия ре минор, KV 397 Моцарт — Лист. Транскрипция «Confutatis» и «Lacrimosa» из Реквиема, S. 550 Моцарт. Увертюра к опере «Идоменей, царь Критский» Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром Фортепиано — в центре внимания. Снискавшие славу произведения Моцарта — от знаменитого «Турецкого марша» из сонаты № 11 и необычной фантазии ре минор до блестящего концерта. Соло на рояле исполнит выступавшая на мировых сценах Арина Лазгиян. Король инструментов и король вечера. Всё это — про фортепиано. Именно с клавира маленький Моцарт начал свой путь в мире музыки — и он же сопровождал композитора всю жизнь. На рояле можно исполнить всё. Для вас прозвучат клавирные сочинения, переложения хоровых и оперных произведений — фортепиано станет вашим проводником в удивительную вселенную Моцарта. Вместе с замечательными исполнителями и австрийским гением предлагаем вам открыть возможности этого поистине королевского инструмента. Участники Уральский молодёжный симфонический оркестр Доркин Алексей Лазгиян Арина (фортепиано)