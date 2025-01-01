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Виртуальная инсталляция «Психоз»
Билеты от 900₽
Киноафиша Виртуальная инсталляция «Психоз»

Виртуальная инсталляция «Психоз»

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Цифровой арт-проект по мотивам Сары Кейн в Центре современного искусства МАРС

Центр современного искусства МАРС представляет уникальный цифровой арт-проект, основанный на знаковой пьесе британского драматурга Сары Кейн «4.48 Психоз». Эта пьеса была написана в психиатрической клинике в начале 1999 года, незадолго до трагической смерти автора.

Погружение в мир безумия

Впервые в России зрители смогут увидеть мультимедийную интерпретацию, где каждый попадает в атмосферу психиатрической клиники, буквально «в руки» к санитарам. С помощью VR-шлема и инвалидного кресла зритель погружается в мир, полный безумия, испытывая чувства, аналогичные переживаниям людей с психическими расстройствами.

Темы эпохи и современные технологии

Создавая этот виртуальный проект, авторы обратились к важным темам 1990-х годов: телесности, психоделики и социального протеста. Для реализации идеи были использованы новейшие цифровые технологии, что позволяет сделать опыт зрителя поистине уникальным и запоминающимся.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего проекта, который не только погружает в мир искусства, но и заставляет задуматься о сложных вопросах человеческого существования.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:40 от 900 ₽ 13:40 от 900 ₽ 14:40 от 900 ₽ 15:40 от 900 ₽ 16:40 от 900 ₽ 17:40 от 900 ₽ 18:40 от 900 ₽ 19:40 от 900 ₽ 20:40 от 900 ₽
24 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:40 от 900 ₽ 13:40 от 900 ₽ 14:40 от 900 ₽ 15:40 от 900 ₽ 16:40 от 900 ₽ 17:40 от 900 ₽ 18:40 от 900 ₽ 19:40 от 900 ₽ 20:40 от 900 ₽
25 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:40 от 900 ₽ 13:40 от 900 ₽ 14:40 от 900 ₽ 15:40 от 900 ₽ 16:40 от 900 ₽ 17:40 от 900 ₽ 18:40 от 900 ₽ 19:40 от 900 ₽ 20:40 от 900 ₽
26 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:40 от 1000 ₽ 13:40 от 1000 ₽ 14:40 от 1000 ₽ 15:40 от 1000 ₽ 16:40 от 1000 ₽ 17:40 от 1000 ₽ 18:40 от 1000 ₽ 19:40 от 1000 ₽ 20:40 от 1000 ₽
27 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:40 от 1000 ₽ 13:40 от 1000 ₽ 14:40 от 1000 ₽ 15:40 от 1000 ₽ 16:40 от 1000 ₽ 17:40 от 1000 ₽ 18:40 от 1000 ₽ 19:40 от 1000 ₽ 20:40 от 1000 ₽
28 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:40 от 900 ₽ 13:40 от 900 ₽ 14:40 от 900 ₽ 15:40 от 900 ₽ 16:40 от 900 ₽ 17:40 от 900 ₽ 18:40 от 900 ₽ 19:40 от 900 ₽ 20:40 от 900 ₽
29 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:40 от 900 ₽ 13:40 от 900 ₽ 14:40 от 900 ₽ 15:40 от 900 ₽ 16:40 от 900 ₽ 17:40 от 900 ₽ 18:40 от 900 ₽ 19:40 от 900 ₽ 20:40 от 900 ₽
30 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:40 от 900 ₽ 13:40 от 900 ₽ 14:40 от 900 ₽ 15:40 от 900 ₽ 16:40 от 900 ₽ 17:40 от 900 ₽ 18:40 от 900 ₽ 19:40 от 900 ₽ 20:40 от 900 ₽
31 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:40 от 900 ₽ 13:40 от 900 ₽ 14:40 от 900 ₽ 15:40 от 900 ₽ 16:40 от 900 ₽ 17:40 от 900 ₽ 18:40 от 900 ₽ 19:40 от 900 ₽ 20:40 от 900 ₽

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