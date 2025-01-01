Цифровой арт-проект по мотивам Сары Кейн в Центре современного искусства МАРС

Центр современного искусства МАРС представляет уникальный цифровой арт-проект, основанный на знаковой пьесе британского драматурга Сары Кейн «4.48 Психоз». Эта пьеса была написана в психиатрической клинике в начале 1999 года, незадолго до трагической смерти автора.

Погружение в мир безумия

Впервые в России зрители смогут увидеть мультимедийную интерпретацию, где каждый попадает в атмосферу психиатрической клиники, буквально «в руки» к санитарам. С помощью VR-шлема и инвалидного кресла зритель погружается в мир, полный безумия, испытывая чувства, аналогичные переживаниям людей с психическими расстройствами.

Темы эпохи и современные технологии

Создавая этот виртуальный проект, авторы обратились к важным темам 1990-х годов: телесности, психоделики и социального протеста. Для реализации идеи были использованы новейшие цифровые технологии, что позволяет сделать опыт зрителя поистине уникальным и запоминающимся.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего проекта, который не только погружает в мир искусства, но и заставляет задуматься о сложных вопросах человеческого существования.