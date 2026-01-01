Оповещения от Киноафиши
Viper's Birthday - сольный концерт Above the Stars
Билеты от 2200₽
Киноафиша Viper's Birthday - сольный концерт Above the Stars

Viper's Birthday - сольный концерт Above the Stars

16+
Возраст 16+
Билеты от 2200₽

О концерте

Сольный концерт группы Above the Stars в Москве

Группа Above the Stars, известная своим ярким мистическим стилем на отечественной тяжелой сцене, выступит с уникальным сольным концертом в московском клубе Eclipse. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, полным сюрпризов и неожиданных гостей.

О программе

В программу концерта войдут не только проверенные временем хиты группы, но и новые песни, которые зрители еще не слышали. Также особым акцентом станет празднование дня рождения вокалиста Влада Ясинского, что добавит еще больше уникальности и значимости этому мероприятию.

Что ожидать

Above the Stars готовят зрителям мощное музыкальное представление, полное драйва и энергичных выступлений. Атмосфера концерта будет насыщенной, а публику ждут незабываемые моменты, которые запомнятся надолго. Приготовьтесь к волшебству и мистике, которые станут неотъемлемой частью праздника.

Не пропустите возможность стать частью рок-события этого года и отметьте Viper's Birthday вместе с любимой группой! Увидимся на концерте!

Купить билет на концерт Viper's Birthday - сольный концерт Above the Stars

Помощь с билетами
Апрель
12 апреля воскресенье
19:30
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 2200 ₽

