Виолончель шоу «Легенды русского рока под звездами»

«Хиты, которые формировали поколения. Красота звучания классических инструментов и драйв рок-концерта. Огромный купол планетария, полный звезд и огней. Этот концерт – признание в любви нашей сумасшедшей юности. Первая любовь – это навсегда.»
Мы привыкли слышать зарубежный рок на виолончелях – такие группы, как Apocalyptica и Metallica уже давно покорили сердца зрителей. Но теперь настал черед русского рока! Представьте мощь «Арии», лиричность «Кино», глубину «Наутилуса Помпилиуса» и драматизм «Агаты Кристи» в исполнении виолончелей.
Добавьте к этому ритмику живых ударных и завораживающую мультимедийную графику под звездным небом – и вы получите зрелище, которое невозможно забыть. Вас ждет удивительное сочетание рок-хитов и классики в исполнении «Dreamers Cello». Готовы подпевать?
Вас ждут бессмертные хиты от:
Эти легендарные артисты оставили свой след на аллее славы Русского рока!
Dreamers Cello – это больше, чем музыка. Это ожившие воспоминания и эмоции, которые отзываются в каждом сердце. Уникальные аранжировки, харизма и душа вложены в каждую ноту. Каждое шоу – это магия, где классика и рок сплетаются воедино в самых необычных локациях.