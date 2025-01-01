Меню
Виолончель шоу «Легенды русского рока под звездами»
Киноафиша Виолончель шоу «Легенды русского рока под звездами»

Виолончель шоу «Легенды русского рока под звездами»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Dreamers Cello»: Встреча рок-легенд под звездным небом

«Хиты, которые формировали поколения. Красота звучания классических инструментов и драйв рок-концерта. Огромный купол планетария, полный звезд и огней. Этот концерт – признание в любви нашей сумасшедшей юности. Первая любовь – это навсегда.»

Русский рок в новом формате

Мы привыкли слышать зарубежный рок на виолончелях – такие группы, как Apocalyptica и Metallica уже давно покорили сердца зрителей. Но теперь настал черед русского рока! Представьте мощь «Арии», лиричность «Кино», глубину «Наутилуса Помпилиуса» и драматизм «Агаты Кристи» в исполнении виолончелей.

Невероятное музыкальное сочетание

Добавьте к этому ритмику живых ударных и завораживающую мультимедийную графику под звездным небом – и вы получите зрелище, которое невозможно забыть. Вас ждет удивительное сочетание рок-хитов и классики в исполнении «Dreamers Cello». Готовы подпевать?

Программа концерта

Вас ждут бессмертные хиты от:

  • Ария
  • Кино
  • Агата Кристи
  • Чиж и Ко
  • Король и Шут
  • Смысловые галлюцинации
  • Nautilus Pompilius

Эти легендарные артисты оставили свой след на аллее славы Русского рока!

О проекте Dreamers Cello

Dreamers Cello – это больше, чем музыка. Это ожившие воспоминания и эмоции, которые отзываются в каждом сердце. Уникальные аранжировки, харизма и душа вложены в каждую ноту. Каждое шоу – это магия, где классика и рок сплетаются воедино в самых необычных локациях.

Купить билет на концерт

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1300 ₽

