Виолетта Дядюра
Билеты от 800₽
Виолетта Дядюра

Виолетта Дядюра

0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Виолетты Дядюры на Арбате

30 октября на сцене состоится долгожданный сольный концерт талантливой Виолетты Дядюры. Зрителей ожидает незабываемое выступление с участием легендарных музыкантов, которое станет настоящим праздником для поклонников.

Хиты и премьеры

В программе концерта представлены все любимые хиты артистки, а также премьера новой песни, которая уже вызывает большой интерес среди её фанатов. Это уникальная возможность услышать свежие музыкальные произведения первым.

Специальные гости

Концерт обещает быть особенно ярким благодаря присутствию специальных гостей. Среди них — известные исполнители: Casual, Москвитин, Миша Мар и Шортыхаки. Каждый из них вносит свою уникальную ноту в общее музыкальное пространство вечера.

Не упустите шанс

Приходите и порадуйте себя живым исполнением любимых мелодий, создайте незабываемые воспоминания на концерте, который влюбит вас в музыку еще сильнее!

Купить билет на концерт Виолетта Дядюра

Октябрь
30 октября четверг
20:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 800 ₽

