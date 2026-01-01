Оповещения от Киноафиши
Винтажный квартирник Ангелины Сергеевой
Билеты от 1000₽
Киноафиша Винтажный квартирник Ангелины Сергеевой

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт Ангелины Сергиевой в "Доме Винтажной Музыки"

Ангелина Сергеева – российская певица и композитор, объединяющая в своем творчестве любовь к романсам и советской эстраде. На предстоящем квартирнике она представит хиты 80-х, 90-х и 2000-х годов, включая такие известные композиции, как «На сиреневой луне», «Дельтаплан», «Осенний джаз», «Volare», «Проститься» и многие другие.

Неповторимый интерьер «Дома Винтажной Музыки», пропитанный духом старины и антиквариата, создаст атмосферу, способствующую воспоминаниям о беззаботных временах детства и юности. Выступления Ангелины отмечаются профессионализмом и искренностью, что делает каждое из них незабываемым событием.

Зрители часто вовлекаются в музыкальный процесс и поют вместе с артисткой, получая при этом мощный заряд положительной энергии, который остается с ними надолго.

С 8 лет Ангелина принимает участие в всероссийских и международных конкурсах, таким как «Славянский базар» и «Утренняя звезда». Она также стала популярной в телепроектах «Голос» (2013 год, команда Александра Градского), «Главная сцена» и «Народный артист» (2006 год, телеканал Россия). С 2012 года Сергеева является резидентом программы «Романтика Романса» на телеканале «Культура».

Музыкальный состав

В сопровождении Ангелины выступают высококвалифицированные музыканты:

  • Дмитрий Сазонов – клавиши
  • Сергей Пустуев – гитара
  • Артур Газаров – барабаны

Купить билет на концерт Винтажный квартирник Ангелины Сергеевой

Апрель
3 апреля пятница
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 1000 ₽

