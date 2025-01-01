Винтажный квартирник Ангелины Сергеевой

Ангелина Сергеева: вечера романса и ретро-попа

Ангелина Сергеева – российская певица и композитор, способная перенести зрителей в атмосферу романтических переживаний. Ее творчество сочетает в себе любовь к романсам и советской эстраде, а также авторские песни в стиле ретро-поп и фьюжн. Каждый концерт Ангелины – это уникальный опыт, наполненный искренностью и глубокими эмоциями.

Энергия взаимодействия

Выступления Сергеевой известны тем, что зал активно участвует в концерте, поет вместе с певицей, получая заряд энергии на длительное время. Это делает каждый вечер с Ангелиной особенным и незабываемым.

Конкурсный опыт и телеарена

С 8 лет Ангелина принимает участие в значимых конкурсах, таких как «Славянский базар» и «Утренняя звезда», где проявила свой талант. Эти соревнования позволили ей завоевать признание, а также стать участницей ряда популярных телепроектов, включая «Голос» 2013 года в команде Александра Градского, «Главная сцена» и «Народный Артист» 2006 года на телеканале Россия.

Программа «Романтика Романса»

С 2012 года Ангелина является резидентом программы «Романтика Романса» на телеканале Культура. Ее участие в этом проекте позволяет погрузиться в мир классических романсов и услышать новое звучание любимых мелодий.

Не упустите возможность посетить концерт Ангелины Сергеева и насладиться вечером, полным музыки и вдохновения!