Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Картины дружеских связей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Винтажный коктейль в отеле Националь
Винтажный коктейль в отеле Националь

Возраст 6+
О концерте

Винтажный маркет в отеле «Националь»

Дорогие ценители утонченного вкуса и красоты! 25 апреля в величественном отеле «Националь» — сердце столицы и хранителе её традиций — состоится «Винтажный коктейль». Это не просто событие, а настоящая встреча с миром утончённого стиля и уникальных находок.

Что вас ждет в этот вечер?

  • Небольшой маркет с возможностью приобрести редкие винтажные сокровища;
  • Увлекательные лекции от участников маркета;
  • Изысканный фуршет, создающий настроение праздника.

Представьте себе атмосферу светского раута, где вы можете примерять винтажные украшения и изящные шляпки, словно перенесенные к нам из другого времени. Возможно, здесь вы найдете то самое украшение для вашего дома — уникальный предмет сервировки или антикварную деталь интерьера, которая станет изюминкой вашего пространства.

Наслаждение в каждой детали

Позвольте себе насладиться моментом с чашечкой ароматного чая или кофе, бокалом игристого и легкими закусками. Всё это в стенах отеля, где каждая деталь дышит историей, в шаге от Красной площади.

Мы ждем вас, чтобы вместе создать вечер, который останется в памяти надолго.

Купить билет на концерт Винтажный коктейль в отеле Националь

Помощь с билетами
Апрель
25 апреля суббота
16:00
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
от 2900 ₽

В ближайшие дни

French Montana
16+
Хип-хоп
French Montana
23 апреля в 19:00 VK Stadium
от 4400 ₽
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
18+
Юмор
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
15 апреля в 20:00 Escobar
от 790 ₽
Музыкальное лото Smarty
0+
Поп
Музыкальное лото Smarty
26 марта в 20:00 Давай лама
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше