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Винтажный джаз Манхэттена 60-х на крыше The Carlton с видом на Кремль. Калифорнийская звезда джаза Armir Lee, импровизации Нью-Йорка и парящие сады над Москвой.
Билеты от 0₽
Киноафиша Винтажный джаз Манхэттена 60-х на крыше The Carlton с видом на Кремль. Калифорнийская звезда джаза Armir Lee, импровизации Нью-Йорка и парящие сады над Москвой.

Винтажный джаз Манхэттена 60-х на крыше The Carlton с видом на Кремль. Калифорнийская звезда джаза Armir Lee, импровизации Нью-Йорка и парящие сады над Москвой.

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Закрытый джазовый вечер с Armir Lee

Выставочный сад Carlton, обычно недоступный для подобных мероприятий, перевоплощается в уютный rooftop-клуб. Здесь каждый гость сможет ощутить атмосферу тепла лета и вечерней Москвы, где джаз, несмотря на все обстоятельства, остается вечным.

Armir Lee, выдающийся американский джазовый музыкант из Хьюстона и выпускник Berklee College of Music, представляет собой одну из самых ярких фигур новой джазовой сцены США. Он делит свое время между Америкой и Москвой, создавая уникальную связь с публикой, которая жаждет не просто музыки, а живой импровизации, когда звуки рождаются в воздухе.

Золотая эпоха джаза

В первом отделении вечера Armir вместе с квартетом проведет слушателей через золотую эпоху джаза. Музыка великих композиторов, таких как Charlie Parker, Dizzy Gillespie и Duke Ellington, оживет на сцене. Вы услышите знакомые мелодии — Autumn Leaves, Round Midnight, Take Five — возможно, известные вам по фильмам или из ресторанов, не зная их названий. Теперь вы узнаете их историю в атмосфере живого исполнения без академичности и музейной пыли.

Настоящий джаз — это живой пульс, свобода и возможность музыкантов разговаривать друг с другом через свои инструменты, и этот вечер станет тому ярким подтверждением.

Купить билет на концерт Винтажный джаз Манхэттена 60-х на крыше The Carlton с видом на Кремль. Калифорнийская звезда джаза Armir Lee, импровизации Нью-Йорка и парящие сады над Москвой.

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Август
Сентябрь
12 августа среда
20:00
The Carlton, Moscow Москва, Тверская, 3
от 8100 ₽
26 августа среда
19:30
The Carlton, Moscow Москва, Тверская, 3
6 сентября воскресенье
19:00
The Carlton, Moscow Москва, Тверская, 3
от 6900 ₽

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