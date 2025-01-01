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Винтажный бал в особняке Елисеевых
Киноафиша Винтажный бал в особняке Елисеевых

Винтажный бал в особняке Елисеевых

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О концерте/спектакле

Винтажный балв джазовом стиле

Дорогие дамы и господа! Приглашаем вас окунуться в эпоху джаза и элегантности! 7 июня в 18:30 в историческом зале «Империал» Талион Империал Отеля, где когда-то блистало «Благородное собрание», распахнет свои двери Винтажный Бал в духе 1920-1930-х годов.

Незабываемая Атмосфера

Вас ждет незабываемый вечер, наполненный атмосферой танго, изысканными нарядами и живой музыкой. Профессиональные хореографы проведут мастер-класс, а лучшие артисты Петербурга подарят вам концерт классической музыки.

Уникальные Изделия и Подарки

Помимо танцев и музыки, вы сможете полюбоваться и приобрести уникальные изделия от наших партнеров: шелковые бархатные кардиганы, кимоно, винтажные книги, элегантные манжеты, воротники и украшения. Это отличная возможность найти что-то особенное!

Условия Участия

В стоимость участия включены легкие закуски от шеф-повара и безлимитное игристое. Не упустите возможность стать частью этого волшебного события!

Бронирование и Дресс-код

Предварительное бронирование обязательно. Стоимость участия составляет 15.000 рублей до 17 мая. После этой даты цена будет увеличена. Дресс-код: дамы и кавалеры – наряды в стиле 1920-1930-х годов.

Контактная Информация

Для заказа билетов звоните по телефону: +7-993-072-23-92.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Талион Санкт-Петербург, Невский просп., 15
18:30 от 15000 ₽

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