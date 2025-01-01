Винтаж на два рояля. Рождественский концерт за столиками с фуршетом

Два старинных рояля зазвучат одновременно на одной сцене, поражая воображение мощью звука. Старинный особняк Карла Шрёдера, обладая великолепной лепниной и росписью потолков, предлагает уникальную акустику, способствующую созданию незабываемой звуковой атмосферы.
На заднем плане сцены будет представлена видо-композиция, которая добавит зрелищность и особую атмосферу мероприятию. Легкий фуршет, который включен в стоимость билета, составляет:
В программе звучат произведения великих композиторов:
На сцене выступят:
Ведущая концерта - Анастасия Козельская. Продолжительность концерта составляет 1,5 часа, без антракта.
После концерта мы рекомендуем отправиться на приятную прогулку по новогодним набережным, так как особняк располагается в историческом центре Петербурга. Захватывающий вид на три петербургских моста, Петропавловскую крепость, Зимний дворец и стрелку Васильевского острова дополнит впечатления от праздника и создаст волшебную атмосферу.