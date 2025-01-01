Винтаж на два рояля. Рождественский концерт за столиками с фуршетом

Музыка и атмосфера: рождественский концерт в особняке Карла Шрёдера

Два старинных рояля зазвучат одновременно на одной сцене, поражая воображение мощью звука. Старинный особняк Карла Шрёдера, обладая великолепной лепниной и росписью потолков, предлагает уникальную акустику, способствующую созданию незабываемой звуковой атмосферы.

На заднем плане сцены будет представлена видо-композиция, которая добавит зрелищность и особую атмосферу мероприятию. Легкий фуршет, который включен в стоимость билета, составляет:

десерт: сникерс, тирамису или наполеон

чай

Программа концерта

В программе звучат произведения великих композиторов:

Ф. Лист

Ф. Шопен

Р. Штраус

А. Лядов

Н. Метнер

С. Рахманинов

Исполнители

На сцене выступят:

Алина Федосеева

Екатерина Федосеева

Владислав Фёдоров

Ведущая концерта - Анастасия Козельская. Продолжительность концерта составляет 1,5 часа, без антракта.

Дополнительные рекомендации

После концерта мы рекомендуем отправиться на приятную прогулку по новогодним набережным, так как особняк располагается в историческом центре Петербурга. Захватывающий вид на три петербургских моста, Петропавловскую крепость, Зимний дворец и стрелку Васильевского острова дополнит впечатления от праздника и создаст волшебную атмосферу.