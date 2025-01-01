Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Винтаж на два рояля. Рождественский концерт за столиками с фуршетом
Киноафиша Винтаж на два рояля. Рождественский концерт за столиками с фуршетом

Винтаж на два рояля. Рождественский концерт за столиками с фуршетом

18+
Возраст 18+

О концерте

Музыка и атмосфера: рождественский концерт в особняке Карла Шрёдера

Два старинных рояля зазвучат одновременно на одной сцене, поражая воображение мощью звука. Старинный особняк Карла Шрёдера, обладая великолепной лепниной и росписью потолков, предлагает уникальную акустику, способствующую созданию незабываемой звуковой атмосферы.

На заднем плане сцены будет представлена видо-композиция, которая добавит зрелищность и особую атмосферу мероприятию. Легкий фуршет, который включен в стоимость билета, составляет:

  • десерт: сникерс, тирамису или наполеон
  • чай

Программа концерта

В программе звучат произведения великих композиторов:

  • Ф. Лист
  • Ф. Шопен
  • Р. Штраус
  • А. Лядов
  • Н. Метнер
  • С. Рахманинов

Исполнители

На сцене выступят:

  • Алина Федосеева
  • Екатерина Федосеева
  • Владислав Фёдоров

Ведущая концерта - Анастасия Козельская. Продолжительность концерта составляет 1,5 часа, без антракта.

Дополнительные рекомендации

После концерта мы рекомендуем отправиться на приятную прогулку по новогодним набережным, так как особняк располагается в историческом центре Петербурга. Захватывающий вид на три петербургских моста, Петропавловскую крепость, Зимний дворец и стрелку Васильевского острова дополнит впечатления от праздника и создаст волшебную атмосферу.

Купить билет на концерт Винтаж на два рояля. Рождественский концерт за столиками с фуршетом

Помощь с билетами
В других городах
Январь
8 января четверг
15:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 2300 ₽

В ближайшие дни

Новогодний Штраус и Вивальди в Особняке М. Кшесинской
6+
Классическая музыка
Новогодний Штраус и Вивальди в Особняке М. Кшесинской
2 января в 16:00 Особняк Кшесинской
от 5000 ₽
Best of Stage
18+
Юмор
Best of Stage
6 января в 21:00 Stage Standup Club
от 2000 ₽
Стендап-клуб на Белинского
18+
Юмор
Стендап-клуб на Белинского
22 января в 21:00 Стендап-клуб на Белинского
от 690 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше