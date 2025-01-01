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Vintage Jazz Classiс: Грымов band
Билеты от 1000₽
Киноафиша Vintage Jazz Classiс: Грымов band

Vintage Jazz Classiс: Грымов band

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Путешествие во времени с Грымов-BAND

Кто не мечтал однажды совершить путешествие во времени и оказаться в далекой эпохе? В этот вечер у вас будет уникальная возможность перенестись в 30-40-е годы прошлого века, когда Америка, несмотря на трудные времена, находила утешение в музыке. И именно эта музыка станет основой нашей программы.

Эксклюзивная программа «Vintage Jazz Classic»

На сцене клуба выступит Грымов-BAND, состоящий из пятерых профессиональных джазовых музыкантов. Ведущим солистом группы является блистательный саксофонист и композитор Олег Грымов. Он также является концертмейстером группы саксофонов Государственного оркестра джазовой музыки им. Лундстрема.

Олег Грымов и его путь в джазе

Олег открыл для себя джаз в подростковом возрасте, и его любимым музыкантом стал Чарли Паркер. С тех пор он выбрал альт-саксофон своим основным инструментом. В дополнение к этому, он виртуозно владеет кларнетом, сопрано-саксофоном, бас-кларнетом и флейтой.

Музыкальные шедевры прошлого

В новой программе «Vintage Jazz Classic» прозвучат шлягеры, которые проверены временем. Вы услышите золотые хиты, когда-то исполняемые такими легендами, как Луи Армстронг, Дюк Эллингтон и Джордж Гершвин.

Не упустите шанс насладиться атмосферой джазовой эпохи и погрузиться в мир музыки, которая согревает сердца и поднимает настроение. Ждем вас на этом уникальном спектакле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1000 ₽

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