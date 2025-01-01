Vintage Jazz Classiс: Грымов band

Путешествие во времени с Грымов-BAND

Кто не мечтал однажды совершить путешествие во времени и оказаться в далекой эпохе? В этот вечер у вас будет уникальная возможность перенестись в 30-40-е годы прошлого века, когда Америка, несмотря на трудные времена, находила утешение в музыке. И именно эта музыка станет основой нашей программы.

Эксклюзивная программа «Vintage Jazz Classic»

На сцене клуба выступит Грымов-BAND, состоящий из пятерых профессиональных джазовых музыкантов. Ведущим солистом группы является блистательный саксофонист и композитор Олег Грымов. Он также является концертмейстером группы саксофонов Государственного оркестра джазовой музыки им. Лундстрема.

Олег Грымов и его путь в джазе

Олег открыл для себя джаз в подростковом возрасте, и его любимым музыкантом стал Чарли Паркер. С тех пор он выбрал альт-саксофон своим основным инструментом. В дополнение к этому, он виртуозно владеет кларнетом, сопрано-саксофоном, бас-кларнетом и флейтой.

Музыкальные шедевры прошлого

В новой программе «Vintage Jazz Classic» прозвучат шлягеры, которые проверены временем. Вы услышите золотые хиты, когда-то исполняемые такими легендами, как Луи Армстронг, Дюк Эллингтон и Джордж Гершвин.

Не упустите шанс насладиться атмосферой джазовой эпохи и погрузиться в мир музыки, которая согревает сердца и поднимает настроение. Ждем вас на этом уникальном спектакле!