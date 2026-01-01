Винсент Гросс. Хиты Армстронга

Уникальный джазовый музыкант из Балтимора Винсент Гросс в составе квартета Арка Овруцкого представит программу, посвященную легендарному джазовому музыканту Луи Армстронгу, которому в этом году исполнилось 125 лет!
В состав квартета входят:
Винсент Гросс исполняет джаз, госпел, блюз, соул и фанк, сочетая вокальную импровизацию с выразительными инструментальными соло. В его репертуаре прозвучат знаменитые хиты Луи Армстронга, ставшие джазовыми стандартами:
В программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 50 минут.