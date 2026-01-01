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Винсент Гросс. Хиты Армстронга
Билеты от 900₽
Киноафиша Винсент Гросс. Хиты Армстронга

Винсент Гросс. Хиты Армстронга

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте

Концерт в честь Луи Армстронга в Доме музыки

Уникальный джазовый музыкант из Балтимора Винсент Гросс в составе квартета Арка Овруцкого представит программу, посвященную легендарному джазовому музыканту Луи Армстронгу, которому в этом году исполнилось 125 лет!

Музыканты квартета

В состав квартета входят:

  • Винсент Гросс - вокал и труба (США)
  • Неманья Делич - барабаны (Португалия)
  • Арк Овруцкий - контрабас (США)
  • Владимир Нестеренко - фортепиано

Программа концерта

Винсент Гросс исполняет джаз, госпел, блюз, соул и фанк, сочетая вокальную импровизацию с выразительными инструментальными соло. В его репертуаре прозвучат знаменитые хиты Луи Армстронга, ставшие джазовыми стандартами:

  • Autumn Leaves
  • What a Wonderful World
  • Hello Dolly
  • I Cover The Waterfront
  • Autumn in New York
  • When You’re Smiling
  • Cheek to Cheek
  • The Nearness of You
  • St. James Infirmary
  • You Don’t Know What It Means to Miss New Orleans

В программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 50 минут.

Купить билет на концерт Винсент Гросс. Хиты Армстронга

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Октябрь
4 октября воскресенье
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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