Винсент Гросс. Хиты Армстронга

Концерт в честь Луи Армстронга в Доме музыки

Уникальный джазовый музыкант из Балтимора Винсент Гросс в составе квартета Арка Овруцкого представит программу, посвященную легендарному джазовому музыканту Луи Армстронгу, которому в этом году исполнилось 125 лет!

Музыканты квартета

В состав квартета входят:

Винсент Гросс - вокал и труба (США)

- вокал и труба (США) Неманья Делич - барабаны (Португалия)

- барабаны (Португалия) Арк Овруцкий - контрабас (США)

- контрабас (США) Владимир Нестеренко - фортепиано

Программа концерта

Винсент Гросс исполняет джаз, госпел, блюз, соул и фанк, сочетая вокальную импровизацию с выразительными инструментальными соло. В его репертуаре прозвучат знаменитые хиты Луи Армстронга, ставшие джазовыми стандартами:

Autumn Leaves

What a Wonderful World

Hello Dolly

I Cover The Waterfront

Autumn in New York

When You’re Smiling

Cheek to Cheek

The Nearness of You

St. James Infirmary

You Don’t Know What It Means to Miss New Orleans

В программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 50 минут.