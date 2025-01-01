Винсент Гросс, Гейб Джонс и Квартет Арка Овруцкого

Приглашаем вас на незабываемый концерт, посвященный золотым хитам легендарного Луи Армстронга! В этот вечер на сцене встретятся выдающиеся музыканты: уникальный вокалист и трубач из Балтимора (США) Винсент Гросс, барабанщик Гейб Джонс из Вашингтона и международный квартет под руководством Арка Овруцкого.
Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей джаза. В программе прозвучат известные композиции, ставшие джазовыми стандартами, такие как:
Винсент Гросс — выпускник Консерватории Пибоди Университета Джонса Хопкинса, участвовал в проектах, номинированных на премию Grammy. Его сольный альбом My Funny Valentine вышел в 2020 году. В его исполнении вы услышите синтез стилей: джаз, госпел, блюз, соул и фанк. Гросс мастерски сочетает вокальную импровизацию с выразительными инструментальными соло.
Не упустите возможность насладиться живым звучанием классических джазовых хитов всего один день в Ростове-на-Дону!