Винсент Гросс, Гейб Джонс и Квартет Арка Овруцкого

Золотые хиты Луи Армстронга в Ростове-на-Дону

Приглашаем вас на незабываемый концерт, посвященный золотым хитам легендарного Луи Армстронга! В этот вечер на сцене встретятся выдающиеся музыканты: уникальный вокалист и трубач из Балтимора (США) Винсент Гросс, барабанщик Гейб Джонс из Вашингтона и международный квартет под руководством Арка Овруцкого.

Звучание джаза

Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей джаза. В программе прозвучат известные композиции, ставшие джазовыми стандартами, такие как:

Autumn Leaves

What a Wonderful World

Autumn in New York

When You're Smiling

Cheek to Cheek

The Nearness of You

St. James Infirmary

You Don't Know What It Means to Miss New Orleans

Hello, Dolly

О музыкантах

Винсент Гросс — выпускник Консерватории Пибоди Университета Джонса Хопкинса, участвовал в проектах, номинированных на премию Grammy. Его сольный альбом My Funny Valentine вышел в 2020 году. В его исполнении вы услышите синтез стилей: джаз, госпел, блюз, соул и фанк. Гросс мастерски сочетает вокальную импровизацию с выразительными инструментальными соло.

Не упустите возможность насладиться живым звучанием классических джазовых хитов всего один день в Ростове-на-Дону!