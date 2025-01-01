Меню
Винсент Гросс, Гэйб Джонс и Квартет Арка Овруцкого
Винсент Гросс, Гэйб Джонс и Квартет Арка Овруцкого

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Золотые хиты Луи Армстронга в Ростове-на-Дону

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который станет настоящим праздником для любителей джаза! На сцене выступит уникальный вокалист и трубач из Балтимора (США) Винсент Гросс и талантливый барабанщик Гэйб Джонс из Вашингтона, в сопровождении международного квартета под управлением Арка Овруцкого.

Неповторимая программа

Эти артисты представят новую программу золотых хитов из репертуара легенды джаза Луи Армстронга. На концерте вы услышите известные композиции, ставшие джазовыми стандартами:

  • Autumn Leaves
  • What a Wonderful World
  • Autumn in New York
  • When You're Smiling
  • Cheek to Cheek
  • The Nearness of You
  • St. James Infirmary
  • You Don't Know What It Means to Miss New Orleans
  • Hello, Dolly
  • и многие другие хиты!

Искусство исполнения

Винсент Гросс известен своим неповторимым стилем, который включает элементы джаза, госпела, блюза, соула и фанка. Он мастерски сочетает вокальную импровизацию с выразительными инструментальными соло. Его талант был признан на международной арене, в числе своих достижений он имеет участие в проектах, номинированных на премию Grammy. Сольный альбом My Funny Valentine вышел в 2020 году и отметил новую веху в его карьере.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт состоится только один день в Ростове-на-Дону. Мы ждем вас!

