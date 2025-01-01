Винсент Гросс, Гэйб Джонс и Квартет Арка Овруцкого

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который станет настоящим праздником для любителей джаза! На сцене выступит уникальный вокалист и трубач из Балтимора (США) Винсент Гросс и талантливый барабанщик Гэйб Джонс из Вашингтона, в сопровождении международного квартета под управлением Арка Овруцкого.
Эти артисты представят новую программу золотых хитов из репертуара легенды джаза Луи Армстронга. На концерте вы услышите известные композиции, ставшие джазовыми стандартами:
Винсент Гросс известен своим неповторимым стилем, который включает элементы джаза, госпела, блюза, соула и фанка. Он мастерски сочетает вокальную импровизацию с выразительными инструментальными соло. Его талант был признан на международной арене, в числе своих достижений он имеет участие в проектах, номинированных на премию Grammy. Сольный альбом My Funny Valentine вышел в 2020 году и отметил новую веху в его карьере.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт состоится только один день в Ростове-на-Дону. Мы ждем вас!