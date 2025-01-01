Меню
Вино в пакете
Киноафиша Вино в пакете

Вино в пакете

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Презентация нового альбома «Вино в пакете»

28 августа на сцене клуба «Сердце» состоится презентация нового альбома группы «Вино в пакете». Это событие обещает быть незабываемым, погрузив зрителей в мир свежих музыкальных впечатлений.

Участники вечера

Вечер откроют талантливые исполнители:

  • Группа Anvinaband, известная своими энергичными выступлениями;
  • Иван Черных, который привнесет в вечер уникальный звук;
  • 6 ytra, выступающие с диджей-сетом, добавят разнообразия и ритма.

Музыка и атмосфера

Зрителей ждут не только новые песни, но и возможность отвлечься от повседневной суеты. Музыка вечеринки призывно удалит всё лишнее, позволяя насладиться каждую минуту.

Не пропустите!

Это событие станет отличной возможностью для встречи с друзьями и зарядки позитивом. Убедитесь, что вы не упустили шанс стать частью этого музыкального праздника!

Расписание

