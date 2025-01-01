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Вино, таро и немного магии
Киноафиша Вино, таро и немного магии

Спектакль Вино, таро и немного магии

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Удивительное путешествие трех подруг: трагикомедия, полная магии

Три школьные подруги, полные мечтаний о счастливом замужестве, отправляются в увлекательное путешествие в поисках своих «принцев на белом коне». В этом спектакле они используют разнообразные методы, чтобы достичь своей цели, включая свое обаяние и даже немного магии.

Сюжет и персонажи

Каждая из подруг имеет свои представления об идеальном партнере. В процессе своих поисков они сталкиваются с вопросами: кто же на самом деле их идеал? И действительно ли внешние качества важнее настоящих чувств? Спектакль поднимает актуальные темы любви, дружбы и самопознания, заставляя зрителей задуматься о своих собственных ожиданиях и предпочтениях.

Интересные факты

  • Спектакль включает в себя элементы театральной магии, что добавляет особую атмосферу и волшебство.
  • В главных ролях выступают известные актрисы, чьи имена хорошо знакомы театральной публике.
  • Музыкальное сопровождение спектакля создано талантливым композитором, что делает его ещё более запоминающимся.

Для зрителей

Не пропустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который заставляет задуматься о настоящих чувствах и истинных ценностях в жизни. Подготовьтесь к захватывающему вечеру, полному смеха, слёз и, конечно же, магии!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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