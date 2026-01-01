Оповещения от Киноафиши
Вино из одуванчиков
Билеты от 750₽
Киноафиша Вино из одуванчиков

Спектакль Вино из одуванчиков

Постановка
Театр «Многоточие» 16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 750₽

О спектакле

Летние воспоминания: «Вино из одуванчиков» по Рэю Брэдбери 

Рэй Брэдбери в своём знаменитом романе «Вино из одуванчиков» подарил миру историю, наполненную запахом лета, солнца и воспоминаний. Эта работа о взрослении учит нас понимать жизнь через радость и потери, удивление и грусть.

Спектакль представляет собой череду небольших новелл, связанных между собой двумя братьями. Они проходят через важные моменты своей жизни, наполненные встречами, открытиями и первыми утратами. Перед зрителями разворачивается одно лето — тёплое, звонкое и, кажется, почти вечное. Это лето, в котором детство ещё не ушло, но уже начинает ощущаться дыхание взрослого мира.

О чем спектакль?

«Вино из одуванчиков» — это история о том, как хрупко счастье и как важно уметь замечать простые чудеса. Здесь нет громких событий, но в каждой сцене живёт то, что мы теряем, взрослея: беззаботность, наивность и способность радоваться каждому дню. Это романтическая и светлая история, пронизанная нежной грустью и теплом.

Эмоции и воспоминания

Спектакль оставляет после себя ощущение, что чудеса всё ещё рядом — стоит лишь открыть сердце. После его просмотра вам захочется позвонить близким, вспомнить запах лета и, возможно, пригласить их на встречу.

Не упустите шанс увидеть эту трогательную историю на сцене и окунуться в атмосферу летнего детства.

Режиссер
Светлана Бутузова
В ролях
Лили Журавлёва
Эдгард Арутюнов
Артём Брагин
Андрей Дудников
Дана Емельянова

Купить билет на спектакль Вино из одуванчиков

Помощь с билетами
Март
7 марта суббота
15:00
Театр «Многоточие» Москва, Бауманская, 11, стр. 1
от 1000 ₽
8 марта воскресенье
21:30
Театр «Многоточие» Москва, Бауманская, 11, стр. 1
от 750 ₽
21 марта суббота
14:00
Театр «Многоточие» Москва, Бауманская, 11, стр. 1
от 800 ₽

