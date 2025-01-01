Спектакль «Вино и драма»: винный ужин и читка пьесы

«Вино и драма» — это единственный в мире формат мероприятия, который объединяет дегустацию вина и чтение театральной пьесы. Мы приглашаем вас насладиться гастрономическим удовольствием и театральным искусством в одном флаконе!
Вечер пройдет в уютной атмосфере, где вы сможете дегустировать великолепные российские вина от гравитационной винодельни Alma Valley и попробовать изысканные блюда от шеф-повара ресторана «Икорный бар» Гранд Отеля Европа. Профессиональный режиссер проведет вас через чтение пьесы по ролям, что позволит каждому участнику ощутить себя настоящим актером.
Хотите удивить близких? Подарите им незабываемый вечер, полный эмоций и творчества!