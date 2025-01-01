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«Вино и драма»: винный ужин и читка пьесы
Киноафиша «Вино и драма»: винный ужин и читка пьесы

Спектакль «Вино и драма»: винный ужин и читка пьесы

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вино и драма: уникальный вечер в Гранд Отеле Европа

«Вино и драма» — это единственный в мире формат мероприятия, который объединяет дегустацию вина и чтение театральной пьесы. Мы приглашаем вас насладиться гастрономическим удовольствием и театральным искусством в одном флаконе!

Что вас ждет?

Вечер пройдет в уютной атмосфере, где вы сможете дегустировать великолепные российские вина от гравитационной винодельни Alma Valley и попробовать изысканные блюда от шеф-повара ресторана «Икорный бар» Гранд Отеля Европа. Профессиональный режиссер проведет вас через чтение пьесы по ролям, что позволит каждому участнику ощутить себя настоящим актером.

Меню вечера

  • Welcome:
    • Корзиночка из пармезана с айвой и сырным кремом
    • Рожок с конфи из форели
    • Пончик с пастрами и кремом из тыквы
  • Холодная закуска: Карпаччо из осьминога с ферментированным фенхелем, апельсином и цитрусовой заправкой
  • Горячее блюдо: Карамелизированное филе утки, печеное яблоко, картофель, ежевичный соус
  • Десерт: Сливочный мусс со вкусом эстрагона с компоте из сладкой черешни

Программа вечера

  • 19:00-19:30 — Сбор гостей, welcome
  • 19:30-21:30 — Чтение пьесы, ужин и дегустация
  • 21:30-22:00 — Завершение вечера и обсуждение с гостями

Подарите эмоции!

Хотите удивить близких? Подарите им незабываемый вечер, полный эмоций и творчества!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Европа Санкт-Петербург, Михайловская, 1/7
19:00 от 15000 ₽

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