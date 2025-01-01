Спектакль «Вино и драма»: винный ужин и читка пьесы

Вино и драма: уникальный вечер в Гранд Отеле Европа

«Вино и драма» — это единственный в мире формат мероприятия, который объединяет дегустацию вина и чтение театральной пьесы. Мы приглашаем вас насладиться гастрономическим удовольствием и театральным искусством в одном флаконе!

Что вас ждет?

Вечер пройдет в уютной атмосфере, где вы сможете дегустировать великолепные российские вина от гравитационной винодельни Alma Valley и попробовать изысканные блюда от шеф-повара ресторана «Икорный бар» Гранд Отеля Европа. Профессиональный режиссер проведет вас через чтение пьесы по ролям, что позволит каждому участнику ощутить себя настоящим актером.

Меню вечера

Welcome: Корзиночка из пармезана с айвой и сырным кремом Рожок с конфи из форели Пончик с пастрами и кремом из тыквы

Холодная закуска: Карпаччо из осьминога с ферментированным фенхелем, апельсином и цитрусовой заправкой

Карпаччо из осьминога с ферментированным фенхелем, апельсином и цитрусовой заправкой Горячее блюдо: Карамелизированное филе утки, печеное яблоко, картофель, ежевичный соус

Карамелизированное филе утки, печеное яблоко, картофель, ежевичный соус Десерт: Сливочный мусс со вкусом эстрагона с компоте из сладкой черешни

Программа вечера

19:00-19:30 — Сбор гостей, welcome

19:30-21:30 — Чтение пьесы, ужин и дегустация

21:30-22:00 — Завершение вечера и обсуждение с гостями

Подарите эмоции!

Хотите удивить близких? Подарите им незабываемый вечер, полный эмоций и творчества!