Вечер удовольствий и новых открытий: винная дегустация с эногастрономическим сопровождением
Приглашаем вас на уникальное событие — винную дегустацию, где каждый гость сможет открыть для себя удивительный мир изысканных вин!
Что вас ждет?
В программе вечера:
- Дегустационный сет из 6 белых и игристых вин от лучших виноделен Италии, Франции, Испании, России и Новой Зеландии, предоставленный компанией Simple Wine.
- Профессиональный сомелье, который поделится знаниями о каждом сорте и его особенностях.
- Закуски, идеальным образом дополняющие букет каждого напитка.
- Дегустация икры от поставщика «Русский икорный дом».
- Подарки для каждого гостя от бренда Artisan De Mano.
Ограниченное количество мест
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется заранее забронировать билет.
Погрузитесь в мир вин и наслаждайтесь атмосферой, полной новых открытий!