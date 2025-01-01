Вечер удовольствий и новых открытий: винная дегустация с эногастрономическим сопровождением

Приглашаем вас на уникальное событие — винную дегустацию, где каждый гость сможет открыть для себя удивительный мир изысканных вин!

Что вас ждет?

В программе вечера:

Дегустационный сет из 6 белых и игристых вин от лучших виноделен Италии, Франции, Испании, России и Новой Зеландии, предоставленный компанией Simple Wine .

. Профессиональный сомелье, который поделится знаниями о каждом сорте и его особенностях.

Закуски, идеальным образом дополняющие букет каждого напитка.

Дегустация икры от поставщика «Русский икорный дом» .

. Подарки для каждого гостя от бренда Artisan De Mano.

Ограниченное количество мест

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется заранее забронировать билет.

Погрузитесь в мир вин и наслаждайтесь атмосферой, полной новых открытий!