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Винный вечер: дегустация с сомелье
Киноафиша Винный вечер: дегустация с сомелье

Винный вечер: дегустация с сомелье

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер удовольствий и новых открытий: винная дегустация с эногастрономическим сопровождением

Приглашаем вас на уникальное событие — винную дегустацию, где каждый гость сможет открыть для себя удивительный мир изысканных вин!

Что вас ждет?

В программе вечера:

  • Дегустационный сет из 6 белых и игристых вин от лучших виноделен Италии, Франции, Испании, России и Новой Зеландии, предоставленный компанией Simple Wine.
  • Профессиональный сомелье, который поделится знаниями о каждом сорте и его особенностях.
  • Закуски, идеальным образом дополняющие букет каждого напитка.
  • Дегустация икры от поставщика «Русский икорный дом».
  • Подарки для каждого гостя от бренда Artisan De Mano.

Ограниченное количество мест

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется заранее забронировать билет.

Погрузитесь в мир вин и наслаждайтесь атмосферой, полной новых открытий!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Загородный клуб «Репино-Ленинское» Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пос. Ленинское, Советская, 171
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