Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Винный ужин
Киноафиша Винный ужин

Винный ужин

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Винный ужин в Загородном клубе «Репино-Ленинское»

Загородный клуб «Репино-Ленинское» приглашает всех ценителей изысканной кухни и хорошего вина на уникальный винный ужин. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для гурманов и любителей прекрасных сочетаний вкусов.

Изюминки вечера

На ужине гостей ожидает не только удивительное разнообразие блюд, но и возможность попробовать тщательно подобранные вина. Каждое вино будет сочетаться с определенным блюдом, что придаст ужину особую атмосферу и позволит лучше раскрыть вкусовые ноты как пищи, так и напитков.

О клубе

«Репино-Ленинское» славится своим уютом и природной красотой. Клуб расположен в живописной местности, что создает идеальные условия для успешного гастрономического путешествия. Здесь можно не только насладиться изысканными блюдами, но и расслабиться в окружении природы.

Как попасть на свидание с гастрономией

Участие в винном ужине требует предварительной регистрации. Обратите внимание на актуальные детали на официальном сайте клуба, чтобы не пропустить это увлекательное событие. Убедитесь, что вы также ознакомлены с меню заранее — так вы сможете выбрать наиболее интересные для себя сочетания!

Не упустите возможность провести вечер в компании любимых вин и высокой кухни. Ждем вас в Загородном клубе «Репино-Ленинское»!

Купить билет на выставка Винный ужин

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
17 октября пятница
19:00
Загородный клуб «Репино-Ленинское» Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пос. Ленинское, Советская, 171
от 8500 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Роспись матрешки»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Роспись матрешки»
6 октября в 12:00 Музей «Изба-забава»
от 1500 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
7 ноября в 13:30 Севкабель Порт
от 700 ₽
МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
13 ноября в 17:00 Музей «Арт и факты»
от 780 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше