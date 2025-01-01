Куда уходит детство? Театральная история о Кристофере Робине и его верных друзьях

Эта тема стала основой для нового спектакля, который затрагивает важные аспекты жизни каждого из нас.

Спектакль рассказывает о маленьком мальчике Кристофере Робине и его невероятно большом мире детства. Этот мир, наполненный радостью и беззаботностью, уютно разместился среди суеты современности. Школа, спортивный зал, кружок по рисованию — у современных детей множество дел и обязанностей. Но каков настоящий мир ребенка? Какова она — Страна детства?

Не упустите возможность погрузиться в мир детства и вспомнить, как это — быть ребенком. Приходите на спектакль и задайте себе вопросы, которые, возможно, уже давно не давали покоя.