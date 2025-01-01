Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Винни Пух: по следам слонопотама
Киноафиша Винни Пух: по следам слонопотама

Спектакль Винни Пух: по следам слонопотама

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Магия леса и приключения любимых персонажей

Приглашаем на яркое и трогательное представление для детей и их родителей, основанное на произведениях А. Милна о Медвежонке Винни Пухе и его верных друзьях.

В этом спектакле зрители окажутся в волшебном лесу, где Винни Пух, Пиглет, Кенга, Тигра и другие герои отправляются в увлекательное приключение. Вместе они исследуют мир вокруг, учат нас быть добрыми и ценить дружбу.

Спектакль «Винни Пух: по следам слонопотама» погружает в атмосферу доброты, веселья и позитива, наполняя сердца зрителей светом и радостью.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Dreamville Санкт-Петербург, Б.Смоленский просп., 10а
12:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
2 декабря в 19:00 Легенда
Билеты
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
28 июля в 14:00 Casino Museum
от 900 ₽
Бременские музыканты
0+
Детский Танцевальный Музыка
Бременские музыканты
14 сентября в 11:30 Дворец искусств Ленинградской области
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше