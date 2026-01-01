Оповещения от Киноафиши
Винни Пух или день рождения Кристофера Робина
Киноафиша Винни Пух или день рождения Кристофера Робина

Спектакль Винни Пух или день рождения Кристофера Робина

Режиссер Антон Зайцев
Продолжительность 45 минут

О спектакле

Кукольный спектакль о Винни Пухе в Алматы

Приглашаем вас на увлекательный спектакль в жанре театра кукол «Винни Пух или день рождения Кристофера Робина», основанный на знаменитой сказке Алана Милна «Винни Пух и все-все-все». Этот волшебный мир бременами детства снова оживает на сцене, наполненнй смехом и радостью.

Сюжет

Спектакль расскажет историю о том, как Кристофер Робин получает в подарок на день рождения плюшевого медвежонка. Сразу же после раскрытия сюрприза мальчик не слишком рад такому дару. Однако, познакомившись ближе с Винни Пухом и его друзьями, он начинает активно участвовать в забавных приключениях. Зрители станут гостями на веселой вечеринке, откуда не уйдут равнодушными.

Участие детей

Дети не просто наблюдают за происходящим, но и становятся активными участниками добрых, смешных и иногда нелепых историй, куда попадает Винни Пух и его друзья. Каждый спектакль в жанре театра кукол призывает к активному воображению, помогая маленьким зрителям находить поводы для игры в повседневной жизни.

Зрелищность и интерактивность

Песни, считалки и интерактивные игры в сочетании с любимыми персонажами поднимут настроение, создавая отличную атмосферу для совместного времяпрепровождения родителям с детьми. Не упустите возможность провести этот день в театре вместе с вашим ребенком!

Обратная политика по билетам

Обратите внимание, что билеты возврату не подлежат. Вы можете перенести билет на другой сеанс или дату не позднее, чем за 2 часа до спектакля.

Купить билет на спектакль Винни Пух или день рождения Кристофера Робина

Март
9 марта понедельник
12:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
16:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
28 марта суббота
12:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
16:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽

