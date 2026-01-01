Оповещения от Киноафиши
Спектакль Винни Пух идет за елкой. Елки против

Постановка
Буфф 0+
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее приключение в Театре «Буфф»

В Театре «Буфф» в Санкт-Петербурге готовится новогоднее приключение, полное волшебства и веселья. Сказочный лес встречает удивительный подарок, и Винни-Пух с его друзьями отправляются на поиски самой красивой ёлки, к которой, как известно, приходит Дед Мороз. Однако ёлки на их пути оказывают сопротивление. Смогут ли герои найти общий язык с деревьями и успеть подготовиться к празднику?

Сюжет спектакля

Винни-Пух и его друзья выясняют, кому же предназначен новогодний подарок и откуда он пришёл. В процессе поисков им предстоит столкнуться с непростыми задачами, а также с новыми знакомыми в сказочном лесу. На помощь героям приходит сам Дед Мороз и один любопытный житель леса, который уверенно направляет их к заветной ёлке.

Для кого этот спектакль?

Спектакль подойдёт тем, кто любит новогодние истории, весёлые приключения и атмосферу праздника. Это замечательная возможность провести время с семьей и окунуться в мир детских сказок и веселья. Внимание к деталям, яркие костюмы и запоминающиеся мелодии создадут особое настроение для зрителей всех возрастов.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории и отметить Новый год в кругу близких!

