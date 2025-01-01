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Винни Пух и все-все-все
Билеты от 1500₽
Киноафиша Винни Пух и все-все-все

Спектакль Винни Пух и все-все-все

Кристофер Робин возвращается в свою старую комнату, где остались друзья его детства — игрушечные Винни-Пух и все-все-все
Постановка
Театр детской книги «Волшебная лампа» 0+
Режиссер Владимир Штейн
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Возвращение в детство

На этом спектакле дети смеются, а взрослые плачут. Потому что «Винни-Пух и все, все, все…» — это воспоминание об ушедшем детстве, в которое возвращается на время выросший Кристофер Робин.

Ожившие игрушки

Вместе с ним приходят в его бывшую детскую родные: папа и мама, дядя и бабушка. В их руках оживают давно заброшенные игрушки: мама перевоплощается в крошечного розового поросенка Пятачка, ранимый и обидчивый дядюшка — в старого серого ослика Иа-Иа, бабушка — в мудрую, хоть и немного суматошную Сову, а папа — в самого верного, самого преданного друга: плюшевого медвежонка Винни-Пуха.

Серьезные вопросы под маской веселья

Но, хотя приключения философа и фантазера Винни-Пуха и его друзей вызывают искреннее веселье маленьких зрителей и их пап и мам, в спектакле исподволь поднимаются очень серьезные и сложные вопросы. Что такое семья? Как сделать так, чтобы в доме царили тепло и взаимопонимание, чтобы выросшие дети вновь возвращались к постаревшим родителям под уютную лампу над круглым столом, который, как по волшебству, превращается в зачарованный лес, населенный удивительными героями?

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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29 августа
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12:00 от 1500 ₽
6 сентября
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12:00 от 2000 ₽
21 сентября
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12:00 от 2000 ₽

Фотографии

Винни Пух и все-все-все Винни Пух и все-все-все Винни Пух и все-все-все Винни Пух и все-все-все

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