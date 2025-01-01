Спектакль Винни Пух и все-все-все

Возвращение в детство

На этом спектакле дети смеются, а взрослые плачут. Потому что «Винни-Пух и все, все, все…» — это воспоминание об ушедшем детстве, в которое возвращается на время выросший Кристофер Робин.

Ожившие игрушки

Вместе с ним приходят в его бывшую детскую родные: папа и мама, дядя и бабушка. В их руках оживают давно заброшенные игрушки: мама перевоплощается в крошечного розового поросенка Пятачка, ранимый и обидчивый дядюшка — в старого серого ослика Иа-Иа, бабушка — в мудрую, хоть и немного суматошную Сову, а папа — в самого верного, самого преданного друга: плюшевого медвежонка Винни-Пуха.

Серьезные вопросы под маской веселья

Но, хотя приключения философа и фантазера Винни-Пуха и его друзей вызывают искреннее веселье маленьких зрителей и их пап и мам, в спектакле исподволь поднимаются очень серьезные и сложные вопросы. Что такое семья? Как сделать так, чтобы в доме царили тепло и взаимопонимание, чтобы выросшие дети вновь возвращались к постаревшим родителям под уютную лампу над круглым столом, который, как по волшебству, превращается в зачарованный лес, населенный удивительными героями?