Спектакль Винни-Пух и все-все-все

Ожившая сказка, полная юмора, мудрости и доброты, приглашает зрителей в мир легендарного плюшевого медвежонка Винни-Пуха!
О постановке
С первых строк книги Алана Александра Милна, рассказанной для его сына, Винни-Пух и его друзья обрели любовь читателей по всему миру. В постановке Театра Мастерская под руководством Галины Бызгу эти трогательные и хулиганские истории оживают, превращаясь в настоящий праздник для всей семьи.
Спектакль переносит зрителей в удивительный мир, где мальчик Кристофер Робин, его игрушечные друзья и мудрый рассказчик-папа учат нас, что такое настоящая дружба, забота и ответственность.
Почему стоит посетить:
Особенности постановки:
Погрузитесь в удивительный мир сказки, который объединяет поколения и напоминает, что забота и любовь — главные составляющие счастья!