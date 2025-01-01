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Винни-Пух и все-все-все
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Спектакль Винни-Пух и все-все-все

Постановка
Мастерская 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль о Винни-Пухе в Театре Мастерская

Ожившая сказка, полная юмора, мудрости и доброты, приглашает зрителей в мир легендарного плюшевого медвежонка Винни-Пуха!

О постановке

С первых строк книги Алана Александра Милна, рассказанной для его сына, Винни-Пух и его друзья обрели любовь читателей по всему миру. В постановке Театра Мастерская под руководством Галины Бызгу эти трогательные и хулиганские истории оживают, превращаясь в настоящий праздник для всей семьи.

Спектакль переносит зрителей в удивительный мир, где мальчик Кристофер Робин, его игрушечные друзья и мудрый рассказчик-папа учат нас, что такое настоящая дружба, забота и ответственность.

Почему стоит посетить:

  • Детям: увлекательное приключение с веселыми персонажами — Пухом, Пятачком, Тигрой, Иа-Иа и другими.
  • Взрослым: трогательная история о семейных ценностях, передаче мудрости и тепла между поколениями.
  • Всем: заряд радости, юмора и вдохновения для души.

Особенности постановки:

  • Многослойность сюжета: спектакль интересно смотреть и детям, и взрослым, каждый найдет в нем что-то свое.
  • Семейный посыл: история о важности поддержки, любви и взаимопонимания в семье.
  • Хулиганский дух: веселые и заводные моменты подарят смех и отличное настроение.

Погрузитесь в удивительный мир сказки, который объединяет поколения и напоминает, что забота и любовь — главные составляющие счастья!

Режиссер
Галина Бызгу
В ролях
Михаил Гаврилов
Сергей Паньков
Юлия Вибе
Юрий Насонов
Илья Колецкий

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Санкт-Петербург, 6 сентября
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