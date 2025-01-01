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Винни Пух и все-все-все
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Спектакль Винни Пух и все-все-все

0+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль о Винни-Пухе

«Винни-Пух и все-все-все» — это увлекательный музыкальный спектакль для детей по мотивам сказки А. Милна в пересказе Бориса Заходера, с музыкой Скотта Джоплина. Герои спектакля — Кристофер Робин и его верные друзья: медвежонок Винни-Пух, Пятачок, Кролик, Осёл и Сова — отправляются в незабываемое путешествие на Северный полюс. По пути их ждут невероятные приключения: полеты на самолете, плавание на корабле, встреча с загадочным Слонопотамом и даже попытка найти земную ось!

Фантазия и интерактив

Постановка наполнена веселыми песнями, танцами и интерактивными элементами, которые вовлекают маленьких зрителей в сюжет. Режиссёр предлагает юным театралам отправиться в мир, где возможно всё — стоит лишь включить фантазию! Одна кровать и дерево могут стать порталом в захватывающее путешествие с лучшими друзьями.

Для детей и взрослых

Этот спектакль не только захватит внимание детей своей динамикой и яркими сценами, но и подарит взрослым приятные воспоминания о любимых с детства историях и сказочных персонажах.

Спектакль обещает стать настоящим праздником для всей семьи!

Режиссер
Стас Парфенов
В ролях
Константин Сироткин
Виталий Исаков
Илья Русь
Алина Атласова
Мария Рубальская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
12:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
12:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽

Фотографии

Винни Пух и все-все-все Винни Пух и все-все-все Винни Пух и все-все-все Винни Пух и все-все-все Винни Пух и все-все-все

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