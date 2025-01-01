Меню
Винни Пух и все-все-все
Билеты от 1000₽
Спектакль Винни Пух и все-все-все

Спектакль Винни Пух и все-все-все

Постановка
МТЮЗ 12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Винни-Пух и все-все-все: спектакль для зрителей от 8 до 80

Приглашаем вас стать частью захватывающего мира Винни-Пуха, плюшевого медвежонка, который научит нас видеть важные вещи в обыденности. В этом спектакле вы узнаете, как правильно писать стихи, осознавая, что река не спешит и что бисквитный кашель — это не то, о чем рассказывают мамам. Вас ждут необычные знания о Тиграх, карманах Кролика и удивительных персонажах леса!

О спектакле

Возможно, вы и ваши родители вспомнят, сколько значат игрушки в жизни каждого ребенка. Плюшевые друзья смотрят на нас преданными глазами, всегда оставаясь рядом, независимо от обстоятельств.

Этот спектакль подойдёт для зрителей всех возрастов — от 8 до 80 лет и старше.

Творческая команда

  • Режиссёр: Пётр Шерешевский
  • Автор инсценировки: Семён Саксеев
  • Художник: Надежда Лопардина
  • Композитор: Ванечка (Оркестр приватного танца)
  • Художник по костюмам: Варвара Гурьева
  • Художник по свету: Алексей Попов
  • Видеохудожник: Вадим Кайгородов

Действующие лица и исполнители

  • Винни-Пух: Дмитрий Агафонов
  • Пятачок: Марина Зубанова
  • Тигра: Леонид Кондрашов, Вадим Соснин
  • Кролик: Сергей Волков, Александр Скрыпников
  • Кенга: Илона Борисова, Полина Одинцова
  • Ру: Арина Борисова, Марина Гусинская
  • Иа-Иа: Заслуженный артист РФ Вячеслав Платонов, Дмитрий Супонин
  • Сова: Яна Белановская, Заслуженная артистка РФ Арина Нестерова
  • Голос Кристофера Робина: Добрыня Червяков
Режиссер
Петр Шерешевский
Петр Шерешевский
В ролях
Дмитрий Агафонов
Марина Зубанова
Вадим Соснин
Вадим Соснин
Сергей Волков
Сергей Волков
Арина Нестерова

Купить билет на спектакль Винни Пух и все-все-все

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
27 декабря суббота
12:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1000 ₽
18:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1000 ₽
3 января суббота
12:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1000 ₽
11 января воскресенье
12:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1000 ₽
24 января суббота
11:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1000 ₽

