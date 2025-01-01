Спектакль Винни Пух и все-все-все

Винни-Пух и все-все-все: спектакль для зрителей от 8 до 80
Приглашаем вас стать частью захватывающего мира Винни-Пуха, плюшевого медвежонка, который научит нас видеть важные вещи в обыденности. В этом спектакле вы узнаете, как правильно писать стихи, осознавая, что река не спешит и что бисквитный кашель — это не то, о чем рассказывают мамам. Вас ждут необычные знания о Тиграх, карманах Кролика и удивительных персонажах леса!
О спектакле
Возможно, вы и ваши родители вспомнят, сколько значат игрушки в жизни каждого ребенка. Плюшевые друзья смотрят на нас преданными глазами, всегда оставаясь рядом, независимо от обстоятельств.
Этот спектакль подойдёт для зрителей всех возрастов — от 8 до 80 лет и старше.
Творческая команда
- Режиссёр: Пётр Шерешевский
- Автор инсценировки: Семён Саксеев
- Художник: Надежда Лопардина
- Композитор: Ванечка (Оркестр приватного танца)
- Художник по костюмам: Варвара Гурьева
- Художник по свету: Алексей Попов
- Видеохудожник: Вадим Кайгородов
Действующие лица и исполнители
- Винни-Пух: Дмитрий Агафонов
- Пятачок: Марина Зубанова
- Тигра: Леонид Кондрашов, Вадим Соснин
- Кролик: Сергей Волков, Александр Скрыпников
- Кенга: Илона Борисова, Полина Одинцова
- Ру: Арина Борисова, Марина Гусинская
- Иа-Иа: Заслуженный артист РФ Вячеслав Платонов, Дмитрий Супонин
- Сова: Яна Белановская, Заслуженная артистка РФ Арина Нестерова
- Голос Кристофера Робина: Добрыня Червяков