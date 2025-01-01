Спектакль Винни Пух и все-все-все

Винни-Пух и все-все-все: спектакль для зрителей от 8 до 80

Приглашаем вас стать частью захватывающего мира Винни-Пуха, плюшевого медвежонка, который научит нас видеть важные вещи в обыденности. В этом спектакле вы узнаете, как правильно писать стихи, осознавая, что река не спешит и что бисквитный кашель — это не то, о чем рассказывают мамам. Вас ждут необычные знания о Тиграх, карманах Кролика и удивительных персонажах леса!

О спектакле

Возможно, вы и ваши родители вспомнят, сколько значат игрушки в жизни каждого ребенка. Плюшевые друзья смотрят на нас преданными глазами, всегда оставаясь рядом, независимо от обстоятельств.

Этот спектакль подойдёт для зрителей всех возрастов — от 8 до 80 лет и старше.

Творческая команда

Режиссёр: Пётр Шерешевский

Пётр Шерешевский Автор инсценировки: Семён Саксеев

Семён Саксеев Художник: Надежда Лопардина

Надежда Лопардина Композитор: Ванечка (Оркестр приватного танца)

Ванечка (Оркестр приватного танца) Художник по костюмам: Варвара Гурьева

Варвара Гурьева Художник по свету: Алексей Попов

Алексей Попов Видеохудожник: Вадим Кайгородов

Действующие лица и исполнители