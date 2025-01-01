Скоро в Свердловской детской филармонии состоится долгожданная премьера спектакля «Винни-Пух и все-все-все»! Режиссером этого увлекательного представления выступила Татьяна Самбук, известная своими яркими и запоминающимися постановками для детей.
Спектакль основан на знаменитых историях А. А. Милна о приключениях Винни-Пуха и его друзей в Волшебном лесу. Зрителей ждут встречи с любимыми персонажами: Пухом, Пятачком, Иа, Кенгуренком и многими другими. Каждый из них принесет свою уникальную историю и настроение на сцену.
Спектакль «Винни-Пух и все-все-все» — это замечательная возможность провести время с семьей и погрузиться в мир детства. Мы ждем вас в Свердловской детской филармонии!