Премьера спектакля «Винни-Пух и все-все-все» в Свердловском детской филармонии

Скоро в Свердловской детской филармонии состоится долгожданная премьера спектакля «Винни-Пух и все-все-все»! Режиссером этого увлекательного представления выступила Татьяна Самбук, известная своими яркими и запоминающимися постановками для детей.

О спектакле

Спектакль основан на знаменитых историях А. А. Милна о приключениях Винни-Пуха и его друзей в Волшебном лесу. Зрителей ждут встречи с любимыми персонажами: Пухом, Пятачком, Иа, Кенгуренком и многими другими. Каждый из них принесет свою уникальную историю и настроение на сцену.

Интересные факты

Режиссер Татьяна Самбук неоднократно ставила спектакли по мотивам детской литературы.

Спектакль обещает быть не только развлекательным, но и познавательным, ведь в нем будут затронуты темы дружбы, взаимопомощи и важности быть собой.

Винни-Пух, созданный А. А. Милном, стал культовым персонажем и любимцем детей по всему миру с момента своего появления в 1926 году.

Приглашаем вас

Спектакль «Винни-Пух и все-все-все» — это замечательная возможность провести время с семьей и погрузиться в мир детства. Мы ждем вас в Свердловской детской филармонии!