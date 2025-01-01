«Виниловый вечер: Золотые хиты» Максим Стафеев

В этот вечер атмоcфера золотой эпохи музыки будет воссоздана в старинном особняке Шрёдера. Интерьеры особняка украсят коллекции виниловых пластинок, ретро-проигрывателей и фотографии кумиров. Максим Стафеев, обладающий особым шармом и харизмой, исполнит золотые хиты из репертуара легенд эстрады, пронесёт вас по волнам лучшей музыки прошлых лет.
В программе вас ждёт:
В первом отделении зрители услышат академическое исполнение популярных неаполитанских песен. Во втором отделении прозвучат песни отечественной и зарубежной эстрады.
Особняк Шрёдера расположен в экскурсионной части Петроградской стороны. Рекомендуем после концерта пройтись по историческим набережным с видом на Аврору, Домик Петра, разводные мосты и Зимний дворец. Приятного отдыха!