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Виниловая среда. Лекция Александра Аничкина
Билеты от 2800₽
Киноафиша Виниловая среда. Лекция Александра Аничкина

Виниловая среда. Лекция Александра Аничкина

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Музыка на игле: дебютные произведения рок-легенд. Лекция винилового эксперта Александра Аничкина

Скоро на сцене нашего театра пройдет уникальная музыкально-познавательная лекция под названием «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СЛАВА, или ДЕБЮТНЫЙ ВЫСТРЕЛ НАПОВАЛ». Ведущий — страстный коллекционер винила и автор программы на радиостанции «Серебряный Дождь» Александр Аничкин.

Путешествие в мир рок-музыки

На лекции Александр Анатольевич расскажет о первых альбомах таких культовых групп, как URIAH HEEP, JETHRO TULL, YES, DEPECHE MODE, METALLICA и DEF LEPPARD. Вы узнаете, с чего начиналась их музыкальная карьера и какие факторы способствовали их ранней популярности.

Виниловые страсти

Александр Аничкин начал свою активную деятельность на радиостанции «Серебряный Дождь» 5 сентября 2022 года, а спустя два месяца его эфиры получили название «Виниловая пятница». Теперь же мы запускаем новый офлайн формат «Виниловая среда» с Александром Анатольевичем.

Интересный факт: первую пластинку — альбом LED ZEPPELIN «Presence», сделанный в ФРГ — Александр купил в 1977 году. С тех пор его коллекция винила регулярно пополняется новыми экземплярами, в среднем на 5-10 штук в неделю.

Увлечения лектора

Александр Анатольевич говорит о своих увлечениях так: «Кино, футбол, рок-н-ролл! Ну и книги - куда ж без них...» Присоединяйтесь к лекции, чтобы погрузиться в мир рок-музыки и узнать больше о ее легендах!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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