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Виниловая дорога. Рок-концерт
Билеты от 1800₽
Киноафиша Виниловая дорога. Рок-концерт

Виниловая дорога. Рок-концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Золотые хиты эпохи винила

Приглашаем провести вечер под звуки легендарных рок-композиций в уникальном аутентичном исполнении группы «Виниловая дорога».

Что вас ждет:

  • Авторская интерпретация хитов доцифровой эры: трепетное отношение к оригиналу и свежий взгляд на классику.
  • Музыкальный состав: три гитары, клавишные и ударные — идеальная формула для воспроизведения рок-звучания тех лет.
  • Тёплая атмосфера прошлого: воспоминания о времени, когда редкие пластинки превращали обычные залы в эпицентры рок-н-ролльного праздника.
  • Репертуар: более 40 песен, созданных до 80-х годов — эпохи, которая навсегда изменила музыкальный мир.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Брюсов-холл Москва, Брюсов пер., 11, стр. 1, вход из Вознесенского переулка
20:00 от 1800 ₽

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