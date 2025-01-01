Виниловая дорога. Рок-концерт

Золотые хиты эпохи винила
Приглашаем провести вечер под звуки легендарных рок-композиций в уникальном аутентичном исполнении группы «Виниловая дорога».
Что вас ждет:
- Авторская интерпретация хитов доцифровой эры: трепетное отношение к оригиналу и свежий взгляд на классику.
- Музыкальный состав: три гитары, клавишные и ударные — идеальная формула для воспроизведения рок-звучания тех лет.
- Тёплая атмосфера прошлого: воспоминания о времени, когда редкие пластинки превращали обычные залы в эпицентры рок-н-ролльного праздника.
- Репертуар: более 40 песен, созданных до 80-х годов — эпохи, которая навсегда изменила музыкальный мир.