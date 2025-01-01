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Винил
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Спектакль Винил

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мюзикл о стилягах

Мюзикл «Винил» композитора Евгения Загота погружает зрителей в захватывающую эпоху стиляг и контрастов советского общества. Действие спектакля разворачивается в преддверии VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в Москве летом 1957 года. Это время шока, потрясений и эйфории, когда молодежь за «железным занавесом» впервые имела возможность взаимодействовать с зарубежными сверстниками.

Сюжет

В центре сюжета — ВИА «Винил», которые не допускаются к участию в концертной программе фестиваля. Этот ансамбль исполняет модный джаз и рок-н-ролл, находящиеся под запретом в СССР. Но несмотря на все преграды, молодые и талантливые музыканты стремятся к творческому самовыражению и поиску своего призвания.

Спектакль сочетает романтическую любовную историю, шпионские тайны и интриги с яркими нарядами и зажигательными танцами. Это искрящийся коктейль чувств и музыки обещает подарить зрителям настоящий праздник жизни.

Режиссер и оформление

Режиссер постановки, Сусанна Цирюк, обещает яркое погружение в атмосферу ностальгии и визуальное наслаждение в стиле лучших кинематографических решений. На сцене появится эффектная декорация в виде радиолы «Звезда» 1953 года выпуска. Атмосферу праздника усилят специально созданный видеоконтент и кадры кинохроники того времени.

Костюмы и стиль

Мюзикл представляет два мира: юных стиляги, сочиняющих и исполняющих жизнерадостную музыку, и примерных советских граждан, следящих за правилами. Противостояние этих миров отразится не только в песнях и репликах, но и в стиле одежды.

Костюмы выполнены в соответствии с принципом «географии цвета»:

  • Одежда московских обитателей коммуналок и пионеров оформлена в серых тонах с красными оттенками.
  • Тайные агенты предстанут в черном.
  • Иностранные журналисты будут одеты в коричнево-бежевые оттенки.
  • Самые яркие и запоминающиеся костюмы, вдохновленные стилем New Look Диора, будут у стиляги — главных персонажей мюзикла.

Заключение

«Винил» — это мюзикл, который объединяет яркие эмоции, ностальгические нотки и завораживающую музыку, создавая уникальное зрелище для всех любителей театра и музыки.

Режиссер
Сусанна Цирюк
В ролях
Роман Дряблов
Иван Васильев
Ксения Лазаревич
Мария Елизарова
Ангелина Феофанова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 6 октября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Винил Винил Винил Винил Винил Винил Винил Винил

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