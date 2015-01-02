Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Виндзорские насмешницы
Билеты от 800₽
Киноафиша Виндзорские насмешницы

Спектакль Виндзорские насмешницы

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Сэр Джон Фальстаф: шекспировский Остап Бендер

Жизнерадостный толстяк сэр Джон Фальстаф — почти Остап Бендер шекспировских времён. Вот только для «сравнительно честного отъёма денег» он избирает катастрофически неверный путь. Женщина вообще страшна в гневе, а обиженная женщина? А замужняя дама с дефицитом мужского внимания? Да ещё две! В этой истории разворачивается путаница с письмами и переодеваниями, приступы ревности, лужи крови и бесконечные словесные каламбуры.

Шекспир площадного театра
Это Шекспир площадного театра, дерзко грубый и стихийно игровой. Все, кому посчастливилось увидеть эскиз «Виндзорских насмешниц» в рамках Лаборатории игрового театра сезона 2022/2023, запомнили, в первую очередь, гомерически смешной язык постановки.

Режиссёр Владимир Данай о спектакле
Режиссёр Владимир Данай создаёт собственный вариант известной пьесы, сочетая академические переводы с вольной словесной импровизацией артистов на сцене и буквальным переводом шекспировского подстрочника на современный русский язык. Это остроумно и точно попадает в историю создания пьесы: «Виндзорские насмешницы» — единственный шекспировский сюжет, который разворачивается в современной ему Англии.

Комедия для любителей смеха и иронии
Спектакль предназначен для тех, кто не боится публично хохотать до слёз и иронизировать над собой. Режиссёр о пьесе: «Эта пьеса для меня – косноязычный многослойный мир, где множество сюжетов, которые не сходятся в одну историю. Кажется, можно убрать любой – и ничего не поменяется. На уровне эскиза нам хотелось оставить все сюжетные линии, чтобы воссоздать и зафиксировать именно эту многослойность».

Живое взаимодействие артиста и зрителя
Данай продолжает: «Я стараюсь уходить от системы макета, когда заранее ясно, как будет в финале. Всё создаётся вместе с артистами и меняется на глазах зрителя здесь и сейчас. Я не знаю, какой Шекспир из этого получится. Но знаю, что из живого взаимодействия артиста и зрителя, из их взаимного включения и возникнет тот самый игровой театр, который мы исследуем».

Режиссер
Владимир Данай
В ролях
Вячеслав Ковалев
Иван Ковалюнас
Максим Разумец
Иван Сапфиров
Юрий Коренев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
18:00 от 800 ₽
12 октября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
18:00 от 1000 ₽
12 ноября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Виндзорские насмешницы Виндзорские насмешницы Виндзорские насмешницы

В ближайшие дни

Вишневый сад
16+
Драма
Вишневый сад
23 сентября в 19:00 Ленком Марка Захарова
от 1100 ₽
Катарсис, или Крах всего святого
18+
Премьера Драма
Катарсис, или Крах всего святого
3 августа в 19:00 Театр на Таганке
от 3000 ₽
Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит
18+
Музыка
Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит
17 августа в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше