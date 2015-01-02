Спектакль Виндзорские насмешницы

Сэр Джон Фальстаф: шекспировский Остап Бендер

Жизнерадостный толстяк сэр Джон Фальстаф — почти Остап Бендер шекспировских времён. Вот только для «сравнительно честного отъёма денег» он избирает катастрофически неверный путь. Женщина вообще страшна в гневе, а обиженная женщина? А замужняя дама с дефицитом мужского внимания? Да ещё две! В этой истории разворачивается путаница с письмами и переодеваниями, приступы ревности, лужи крови и бесконечные словесные каламбуры.

Шекспир площадного театра

Это Шекспир площадного театра, дерзко грубый и стихийно игровой. Все, кому посчастливилось увидеть эскиз «Виндзорских насмешниц» в рамках Лаборатории игрового театра сезона 2022/2023, запомнили, в первую очередь, гомерически смешной язык постановки.

Режиссёр Владимир Данай о спектакле

Режиссёр Владимир Данай создаёт собственный вариант известной пьесы, сочетая академические переводы с вольной словесной импровизацией артистов на сцене и буквальным переводом шекспировского подстрочника на современный русский язык. Это остроумно и точно попадает в историю создания пьесы: «Виндзорские насмешницы» — единственный шекспировский сюжет, который разворачивается в современной ему Англии.

Комедия для любителей смеха и иронии

Спектакль предназначен для тех, кто не боится публично хохотать до слёз и иронизировать над собой. Режиссёр о пьесе: «Эта пьеса для меня – косноязычный многослойный мир, где множество сюжетов, которые не сходятся в одну историю. Кажется, можно убрать любой – и ничего не поменяется. На уровне эскиза нам хотелось оставить все сюжетные линии, чтобы воссоздать и зафиксировать именно эту многослойность».

Живое взаимодействие артиста и зрителя

Данай продолжает: «Я стараюсь уходить от системы макета, когда заранее ясно, как будет в финале. Всё создаётся вместе с артистами и меняется на глазах зрителя здесь и сейчас. Я не знаю, какой Шекспир из этого получится. Но знаю, что из живого взаимодействия артиста и зрителя, из их взаимного включения и возникнет тот самый игровой театр, который мы исследуем».