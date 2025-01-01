Меню
Vincent Gross Quartet (USA)
Киноафиша Vincent Gross Quartet (USA)

Vincent Gross Quartet (USA)

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Романтические хиты из репертуара Луи Армстронга в клубе Игоря Бутмана

Международный квартет Vincent Gross Quartet из США приглашает вас в удивительное музыкальное путешествие. Восхитительные романтические хиты, ставшие классикой джаза, прозвучат в исполнении талантливых музыкантов.

Об исполнителях

Vincent Gross Quartet — это объединение высококлассных джазовых исполнителей, известных своими виртуозными выступлениями и новаторским подходом к классическим произведениям. Квартет играет как оригинальные композиции, так и известные хиты, что делает каждое выступление незабываемым событием.

Что можно услышать?

В программе концерта представлены песни, которые подчеркивают уникальный стиль и обаяние Луи Армстронга. Его музыка наполнена эмоциями и глубокими чувствами, что делает её актуальной и сегодня.

Почему стоит посетить?

Посетив этот концерт в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге, вы не только насладитесь качественной музыкой, но и получите возможность погрузиться в атмосферу джазового великолепия. Не упустите шанс увидеть выступление настоящих мастеров!

В других городах

Санкт-Петербург, 7 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

