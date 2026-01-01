Vincent Gross Quartet (США)

Вечер романтического джаза с Винсентом Гроссом в клубе Игоря Бутмана

Уникальный вокалист из Балтимора (США) Винсент Гросс совместно с международным квартетом представит программу романтических хитов из репертуара Луи Армстронга. В концерте будут звучать такие известные композиции, как “My Funny Valentine”, “What a Wonderful World”, “When You're Smiling”, “Cheek To Cheek”, “The Nearness Of You”, “St James Infirmary”, “You Don’t Know What it Means To Miss New Orleans” и “Hello Dolly”.

Музыкальная многогранность Винсента Гросса

Винсент Гросс известен своим талантом вокалиста, инструменталиста и шоумена. Его авангардные джазовые вокализы и импровизации, вместе с оригинальными соло на трубе, корнете и флюгельгорне, создают теплую атмосферу, позволяя зрителям по достоинству оценить его мастерство.

Он исполняет джазовые стандарты из The Great American Songbook, охватывающие различные жанры — от госпела и джаза до R&B и фолка. Гросс также активно сочиняет и участвует в записях артистов, отмеченных номинациями на премии Grammy с 1997 по 2018 годы.

Куда вели его музыкальные шаги?

Профессиональное образование Винсент Гросс получил в Консерватории Пибоди Университета Джона Хопкинса. В 1980-х годах он выступал на известных площадках вместе с такими артистами, как Гэри Бартц и Сайрус Честнат. Гросс гастролировал в Японии на престижных фестивалях, таких как Японский джазовый фестиваль и Джазовый фестиваль Нового Орлеана.

Он также активно выступает в ресторанах, на частных мероприятиях и фестивалях по всему северному и восточному побережью США, работая с отечественными и международными артистами.

Новые музыкальные проекты

В феврале 2020 года Винсент выпустил свой сольный альбом “My Funny Valentine”, который сразу завоевал популярность и стал звучать на радиостанциях. Его последние проекты, “What A Wonderful World” и “2019 Holiday Collection”, записаны с трио The Vincent Gross Trio.

Проведите незабываемый вечер в атмосфере настоящего американского лирического джаза в компании Винсента Гросса (вокал, труба), Арка Овруцкого (контрабас), Владимира Нестеренко (фортепиано) и Габриеля Джонса (барабаны).