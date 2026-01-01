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О выставке

Ярмарка современного искусства WIN-WIN в центре «Винзавод»

Ярмарка ВИН-ВИН — это шанс поддержать талантливых художников, открыть для себя новые имена и приобрести уникальные произведения современного искусства по доступным ценам.

Эта инициатива ЦСИ «Винзавод» была запущена в 2021 году с целью поддержки российского арт-рынка. Ярмарка проходит дважды в год: весной и осенью. За время своего существования ВИН-ВИН привлек более 80 000 посетителей и объединил более 2000 участников, в том числе как известных мастеров, так и начинающих художников.

Участники ярмарки

На ВИН-ВИН представлены работы таких художников как Варя Щука, Евгения Войнар, Михаил Рубанков, Саян Байгалиев и многих других. Участие также принимают творческие объединения и галереи, включая «Смена», PARAZIT, а также арт-галереи как a-s-t-r-a и VisualGap gallery.

Преимущества для зрителей

Ярмарка создает уникальную платформу, где художники могут напрямую общаться с аудиторией и предлагать свои произведения. Для начинающих коллекционеров это возможность стать первыми владельцами интересных работ и узнать больше о современных трендах в искусстве.

Не упустите шанс посетить это значимое событие в мире современного искусства и поддержать талантливых создателей!

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Октябрь
10 октября суббота
09:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
11 октября воскресенье
09:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6

Фотографии

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