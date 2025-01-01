Спектакль Вин Чун: легенда о мастере Кунг-Фу

Оригинальная танцевальная драма Шэньчжэньского театра

Спектакль Шэньчжэньского театра оперы и танца «Вин Чун» — это уникальное соединение боевых искусств и танца. В нем переплетаются две временные линии: одна рассказывает о путешествии мастера Ип Мана, который отправляется в Гонконг, чтобы популяризировать свой стиль боевого искусства; другая посвящена созданию фильма «Вин Чун» съемочной группой из Шэньчжэня, вдохновленной образом Ип Мана.

Эта драма, отдавая дань уважения китайским героям и простым людям, повествует о искателях света и стремлении к идеалам. Соединяя красоту танца и традиционных боевых искусств, она создает впечатляющее художественное целое.

Сюжет спектакля

Действие разворачивается в 1990-х годах на Шэньчжэньской киностудии. Молодой осветитель по имени Да Чунь присоединяется к съемочной группе фильма «Вин Чун», стремясь получить новый опыт и узнать о чудесах монтажа. История Ип Мана пробуждает в нем внутреннюю силу. Да Чунь начинает усердно тренироваться с деревянным манекеном и танцует с мастером Ипом, постепенно овладевая боевым стилем. Он находит свой путь в жизни и искусстве, становясь источником света.

О театре

Шэньчжэньский театр оперы и танца был основан 28 марта 2018 года. В его составе — оперная труппа, танцевальная труппа и хор, в общей сложности 140 человек. Театр сочетает китайский национальный стиль с современными тенденциями в мировом искусстве, и быстро завоевал уважение как значимая художественная институция.

Театром были созданы несколько оригинальных работ, включая оперы «Дочь земли» и «Пионер», а также современную танцевальную драму «Охотник за мечтой». Особое внимание привлекает танцевальная драма «Вин Чун», в которой творчески соединены стиль боевого искусства и традиционная техника создания шелка сянъюньша.

Значимые мероприятия

Шэньчжэньский театр оперы и танца принимал участие в различных значимых событиях, включая церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2022 года, гала-концерты Весеннего фестиваля Центрального телевидения Китая (2019) и Шэньчжэньского весеннего фестиваля (2019–2024), а также празднование сорокалетия Шэньчжэньской особой экономической зоны (2020).