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Виллисы
Киноафиша Виллисы

Спектакль Виллисы

12+
Продолжительность 70 минут
Возраст 12+

О спектакле

Премьера оперы «Виллисы» в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина анонсирует премьеру первой оперы Джакомо Пуччини — «Виллисы» на сцене Эрмитажного театра. Это событие станет значимой вехой в театральной жизни города.

Опера «Виллисы» рассказывает трогательную историю о любви Анны и Роберто. Их счастье внезапно рушится из-за испытания человеческой слабостью, и нарушенное обещание приводит к трагической разлуке. После смерти Анна оказывается в загадочном мире виллис — хранительниц ночного леса, превращая свою земную любовь в вечное воспоминание.

Интересный факт: опера непосредственно связывает темы любви, предательства и сверхъестественного, что делает её не только музыкальным произведением, но и глубоким философским размышлением о жизни и смерти. Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает оставить незабываемые впечатления.

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В других городах
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25 сентября пятница
19:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 2000 ₽

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