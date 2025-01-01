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Вилли Вонка
Билеты от 2000₽
Киноафиша Вилли Вонка

Спектакль Вилли Вонка

Постановка
Театр современной драматургии 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Путешествие в мир сладких искушений

Зрители отправятся на экскурсию по загадочной шоколадной фабрике вместе с героями культового фильма. Экстравагантный Вилли Вонка раскрывает перед детьми тайны производства, поражая их воображение чудесами, которые оживают в каждой комнате фабрики.

Испытания характера

Однако, поддавшись своим слабостям, дети нарушают правила и оказываются в неприятностях. Только Чарли, сохранив доброту и чистоту сердца, проходит через испытания безупречно. Его награда — право стать наследником шоколадной империи Вонки.

Новый взгляд на наследство

Но действительно ли это то, о чем мечтает Чарли? Возможно, в его руках находится нечто более ценное — шанс помочь Вонке понять, что настоящая магия заключается не в шоколаде, а в человеческих отношениях.

Семья как центр вселенной

Наша сценическая версия переносит акцент на важность института семьи. История заставляет задуматься: как часто в погоне за мечтами мы забываем о самом главном? Семья — это основа, которая делает нас сильнее и счастливее. «Шоколадные чудеса» — спектакль, в котором каждый найдет свой сладкий урок о жизни, любви и верности близким.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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